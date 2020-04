Procesor Intel Core i9-10900F będzie bardzo gorącym towarem

O nadchodzących procesorach Intel Comet Lake-S wiemy już w sumie wszystko. Ze względu na to, że w środku znów znajdzie się kolejne wcielenie architektury Skylake (tym razem wyżyłowanej do granic możliwości), łatwo jest przewidzieć ogólną wydajność, jak również kulturę pracy chipów. Nowe układy Niebieskich przyniosą nawet 10 rdzeni i 20 wątków, a maksymalne taktowania jednostek przekroczą 5 GHz. Już od dawna mówi się, że takie połączenie przeniesie się na bardzo wysoki pobór energii, jak również ogromne temperatury, jednak dopiero teraz mamy konkretne informacje w tej sprawie. Jeden z topowych modeli, Core i9-10900F wpadł już w ręce jednego z testerów i rezultaty mamy jak na dłoni.

W specyficznych warunkach nowy Comet Lake-S pobierze tyle prądu, co... GeForce RTX 2080 z TDP równym 215 W. Aż strach pomyśleć, jak będzie pracował podkręcony Core i9-10900K...

Intel Core i9-10900F to 10-rdzeniowy/20-wątkowy procesor pozbawiony iGPU, który domyślnie ma pracować z taktowaniem 2,8 GHz, jednak może rozpędzić się nawet do 4,6 GHz (dla wszystkich rdzeni, w trybie Thermal Velocity Boost dla jednego rdzenia przyspieszy do 5,2 GHz). Jak można było się spodziewać, tak pracująca jednostka bazującą na starej technologii nie może być chłodna i energooszczędna. Jak widać poniżej, limity mocy dla tego procesora to 170 W oraz 224 W, z czego ta pierwsza wartość jest uśredniona, a druga odnosi się do działania pod maksymalnym obciążeniem. Oznacza to mniej więcej tyle, że w specyficznych warunkach nowy Comet Lake-S pobierze tyle prądu, co... GeForce RTX 2080 z TDP równym 215 W.

Niewesoło przedstawiają się również temperatury procesora. Pod obciążeniem, z użyciem normalnego powietrznego chłodzenia potrafi się nagrzać do temperatury przekraczającej 90 °C. Dopiero przy użyciu niestandardowego chłodzenia cieczą udało się obniżyć temperaturę o ok. 10 °C. Nie znamy jednak konkretnych modeli coolerów, dlatego mimo wszystko lepiej podejść do tych wyników z delikatnym dystansem. Co tu dużo mówić - już wcześniej podejrzewaliśmy, że pod względem kultury pracy może być średnio, ale dopiero teraz widzimy, że nadchodząca generacja będzie naprawdę bardzo gorąca i prądożerna. Aż strach pomyśleć, jak będzie pracował topowy Core i9-10900K...

Źródło: HXL @9550pro (twitter)