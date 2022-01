Procesor Intel Celeron G6900 podkręcono o 57% na tradycyjnym chłodzeniu. Powracają złote czasy overclockingu?

Zarówno AMD, jak i Intel oferują odblokowane procesory, które każdy entuzjasta może podkręcić w domowym zaciszu zyskując nieco dodatkowej "mocy". Oczywiście o ile tylko zna się na OC, posiada odpowiednie CPU, płytę główną oraz układ chłodzenia. W ostatnich latach potencjał overclockingu wydawał się jednak być coraz mniejszy - zegary rosły minimalnie, a wpływ na wydajność był mocno kosmetyczny. Zwłaszcza, gdy ktoś pamięta starsze generacje. Wygląda jednak na to, że to może zmienić się z rodziną Intel Alder Lake-S. Zablokowane jednostki notują bardzo dobre wyniki w podkręcaniu przy użyciu BCLK. Najtańszy przedstawiciel 12. generacji w postaci Intel Celeron G6900 doczekał się OC o zawrotne 57%.

der8auer podkręcił jednostkę Intel Celeron G6900 z domyślnych 3400 MHz do zawrotnych 5338 MHz. Cała operacja nie wymagała użycia LN2.

Znany niemiecki overclocker, Roman "der8auer" Hartung, opublikował kolejny ciekawy film na swoim kanale YouTube. Tym razem na warsztat wzięty został najtańszy przedstawiciel 12. generacji procesorów od Intela, czyli rodziny Alder Lake-S. Mowa o jednostce Intel Celeron G6900, którą wyposażono w 2 rdzenie i 2 wątki z bazowym zegarem 3400 MHz. Sparowano ją z topową płytą główną ASUS ROG Maximus Z690 APEX, modułami RAM DDR5 Corsair Vengeance 6000 MHz (2 x 16 GB) oraz autorskim układem chłodzenia cieczą z blokiem Corsair Hydro X Series XC7 oraz wydajną pastą termoprzewodzącą Thermal Grizzly Kryonaut Extreme.

Po obniżeniu taktowania pamięci Cache do około 4280 MHz, zegarów modułów RAM do 5244 MHz @ CL 36 oraz zwiększeniu napięcia procesora do 1,5 V Roman rozpoczął podkręcanie poprzez manipulację BCLK, zwiększając wartości stopniowo o 1 MHz. Finalnie przy mnożniku x34 i BCLK 157 MHz udało się osiągnąć taktowanie 5338 MHz. Pozwoliło to na zanotowanie w programie Cinebench R20 w teście CPU wyniku wynoszącego 1496 punktów, zamiast wcześniejszych 1242 punktów. Skok wydajności jest więc spory, ale niska liczba rdzeni nadal przekreśla ten procesor jako platformę do wymagających gier AAA w 2022 roku. Zwłaszcza, że taka operacja wymaga topowej płyty głównej i wydajnego chłodzenia. Korzystniej finansowo dla przeciętnego konsumenta wychodzi zakup Intel Core i3-12100 czy Core i5-12600 notujących w tym samym teście kolejno 4283 oraz 5241 punktów i to bez żadnej zabawy w podkręcanie.

Źródło: der8auer