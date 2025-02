Prime Gaming ze świetną ofertą na maj 2024 r. Do odebrania kolejna część Fallouta i jedna z przygód Lary Croft

Na platformie Prime Gaming firma Amazon co miesiąc udostępnia nowe gry, które mogą odebrać wszyscy subskrybenci usługi Amazon Prime (49 zł za rok). Oferta skierowana do graczy, którą przygotowano na maj (2024), jest już gotowa i trzeba przyznać, że ten miesiąc można zaliczyć do całkiem udanych pod względem darmowych produkcji. Wśród "dużych" tytułów nie spotkamy co prawda żadnych nowości, natomiast z pewnością nie będziemy też narzekać.

Poznaliśmy pełną ofertę darmowych gier, które mogą odebrać abonenci usługi Amazon Prime w maju 2024 roku. Wrócimy do początków "nowych" przygód Lary Croft, powalczymy mieczami świetlnymi w odległej galaktyce, a przy okazji zanurzymy się w postapokaliptycznym świecie Fallouta.

Łącznie do odebrania w maju 2024 roku zostanie udostępnionych dziewięć produkcji, natomiast trzy z nich to typowe mini gry z gatunku Point & Click i z pewnością nie każdemu przypadną do gustu (mowa o Dark City: International Intrigue, Spirits of Mystery: Whisper of the Past oraz 100 Doors Games: Escape from School). Warto więc skupić swoją uwagę na trzech pozycjach, które tak naprawdę można odebrać zupełnie za darmo, gdyż subskrypcja Amazon Prime w pierwszym miesiącu nic nie kosztuje. Na początku można wymienić grę Tomb Raider Game of the Year Edition, która cały czas cieszy się świetnymi opiniami (96% Steam, 8,5/10 Metacritic). Ze świata Gwiezdnych Wojen otrzymamy z kolei tytuł LEGO Star Wars III: The Clone Wars, który mimo wielu lat nadal jest całkiem grywalny, co także potwierdzają opinie graczy (94%, 7,8/10).

W poprzednich miesiącach Amazon udostępniał pierwsze odsłony z serii Fallout, a już 9 maja 2024 roku odbierzemy trzecią część, która także jest warta rozegrania (79%, 8,4/10). Mniej znaną produkcją, o której trzeba wspomnieć ze względu na oceny, jest przygodowa gra The Forgotten City, która już 16 maja 2024 roku zabierze nas do starożytnego Rzymu (96%, 8,2/10). Na koniec można napomknąć o Nine Witches: Family Disruption, która opowie swoją absurdalną historię w pixel-artowym stylu (91%). Wszystkie pozycje wraz z datami premiery w usłudze Prime Gaming są wyszczególnione poniżej.

Tomb Raider Game of the Year Edition (GOG) - 2 maja 2024 roku

(GOG) - 2 maja 2024 roku LEGO Star Wars III: The Clone Wars (GOG) - 2 maja 2024 roku

(GOG) - 2 maja 2024 roku Dark City: International Intrigue (Amazon) - 9 maja 2024 roku

(Amazon) - 9 maja 2024 roku Fallout 3: Game of the Year Edition (GOG) - 9 maja 2024 roku

(GOG) - 9 maja 2024 roku Nine Witches: Family Disruption (Amazon) - 9 maja 2024 roku

(Amazon) - 9 maja 2024 roku Electrician Simulator (Epic Games Store) - 9 maja 2024 roku

(Epic Games Store) - 9 maja 2024 roku 100 Doors Games: Escape from School (Legacy Games) - 16 maja 2024 roku

(Legacy Games) - 16 maja 2024 roku The Forgotten City (Amazon) - 16 maja 2024 roku

(Amazon) - 16 maja 2024 roku Spirits of Mystery: Whisper of the Past (Amazon) - 23 maja 2024 roku



Źródło: Amazon