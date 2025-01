Prime Gaming - ciekawy zestaw gier na początek roku. Deus Ex, Bioshock 2 i polski Blood West

Za nami już wszelakie świąteczne promocje, ale na początek roku da się znaleźć niejedną ofertę z interesującymi grami do uzupełnienia kolekcji lub po prostu nadrobienia jakichś zaległości. Microsoft wyłożył już swoje propozycje jeżeli chodzi o Game Passa, ale jak zwykle warto być na bieżąco z tym, co oferuje Amazon. W końcu można z tego korzystać za raptem 50 zł rocznie. A na ogół szanse na złapanie nie lada oferty są spore, co pokazuje styczniowy zrzut.

Otrzymaliśmy rozpiskę gier dostępnych w ramach Prime Gaming. Wśród nich znajdziemy remaster drugiego Bioshocka, Blood West, czy pierwszy Deus Ex.

O ile zestaw na grudzień został zdominowany przez uniwersum Warhammera 40K, o tyle teraz można mówić o większym rozwarstwieniu (aczkolwiek szczególnie zadowoleni mogą być np. zwolennicy platformówek). Już można pobrać pięć różnych tytułów. Eastern Exorcist to dwuwymiarowe action RPG, gdzie walczymy z demonami (i nie tylko) w inspirowanym azjatyckimi klimatami świecie, The Bridge z kolei również reprezentuje tę samą perspektywę, ale utrzymano go w czarno-białej stylistyce z uniwersum na bazie obrazów M.C. Eschera i jest logiczną platformówką, gdzie poszukujemy drogi do wyjścia na różnych poziomach. Na GOG możecie wrzucić BioShock 2 Remastered, w Spirit Mancer będziemy masakrować demony (ponownie w drugim wymiarze) w rozgrywce łączącej w sobie m.in. cechy hack'n'slasha i karcianki, zaś SkyDrift Infinity jest niezłą zręcznościówką, w której ścigamy się na różnych trasach.

16 stycznia wejdą trzy kolejne propozycje. GRIP to umiejscowiona w niedalekiej przyszłości wyścigówka, w której będziemy musieli być nie tylko szybsi, ale posiadać odpowiednio konkurencyjne uzbrojenie. SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech będzie idealne dla fanów turowej rozgrywki z urozmaiceniem w postaci karciankowych elementów, a Are You Smarter Than A 5th Grader stanowi elektroniczną wariację popularnego teleturnieju. Kolejna piątka trafi 23 stycznia. Możecie na przykład uzupełnić na GOG-a wersję GotY Edition kultowego pierwszego Deus Exa, a na Epica zgarnąć To The Rescue!, symulator schroniska dla psów. Star Stuff jest kolejną grą logiczną, w której mamy naprawić kosmiczną fabrykę, Spitlings to osobliwa gra zręcznościowa, gdzie sami bądź u boku znajomych kierujemy prostokątnymi stworzonkami, no i jest jeszcze Zombie Army 4: Dead War, popularny spin-off Sniper Elite.

Na finisz miesiąca dostaniemy jeszcze trzy pozycje. Ender Lilies: Quietus of the Knights jest całkiem interesującą metroidvanią pozwalającą kierować kapłanką, która wykorzystuje zdolności poległych wojowników w zrujnowanym świecie. Do tego dostajemy jeden z hitów styczniowej oferty, czyli Blood West - immersive sima w westernowych klimatach, podlanych dodatkowo horrorowym sosem od polskiego studia Hyperstrange. Na deser pojawi się Super Meat Boy Forever - kontynuacja Super Meat Boya, gdzie pomagamy pewnej postaci w przedostawaniu się przez następne platformy, nie mając nad nią kontroli. Została już jednak znacznie gorzej oceniona od części pierwszej, która zyskała ogromną popularność.

Eastern Exorcist (Epic Games Store) - dostępne

The Bridge (Epic Games Store) - dostępne

BioShock 2 Remastered (GOG) - dostępne

Spirit Mancer (Amazon) - dostępne

SkyDrift Infinity (Epic Games Store) - dostępne

GRIP (GOG) - 16 stycznia

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (GOG) - 16 stycznia

Are You Smarter Than A 5th Grader (Epic Games Store) - 16 stycznia

Deus Ex: Game of the Year Edition (GOG) - 23 stycznia

To The Rescue! (Epic Games Store) - 23 stycznia

Star Stuff (Epic Games Store) - 23 stycznia

Spitlings (Amazon) - 23 stycznia

Zombie Army 4: Dead War (Epic Games Store) - 23 stycznia

Ender Lilies: Quietus of the Knights (Epic Games Store) - 30 stycznia

Blood West (GOG) - 30 stycznia

Super Meat Boy Forever (Epic Games Store) - 30 stycznia

Źródło: blog Prime Gaming