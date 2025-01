Hell Let Loose zamyka świąteczny maraton darmowych gier na Epic Games Store

Styczeń już się rozpoczął, toteż na każdej platformie końca dobiegają świąteczno-noworoczne oferty. Nie inaczej jest z Epic Games Store, jak co roku dostarczającym w tym okresie dzień po dniu mocniejsze hity. I faktycznie było w czym wybierać, jako że dostaliśmy sporo całkiem ciekawych tytułów z poprzednich lat, w tym gra od Warhorse Studios, której kontynuacja pojawi się w lutym. Zakończenie tej kampanii nie jest może najbardziej widowiskowe, ale nadal ciekawe.

Hell Let Loose jest ostatnią darmówką wypuszczoną w ramach świątecznej oferty Epic Games Store. Tym razem oferta będzie dostępna już cały tydzień, czyli do 9 stycznia do godziny 17:00 czasu polskiego.

W ostatnich tygodniach mogliśmy nadrobić kilka mocnych i w miarę świeżych pozycji, takich jak druga część Ghostrunnera, czy oczywiście Kingdom Come Deliverance. Tym razem, już na standardowy pełny tydzień, do wzięcia będzie Hell Let Loose. Projekt Team17 i Black Matter pojawił się w 2021 roku (w lipcu na pecetach i październiku - na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S). Jakkolwiek nie była to jakaś specjalnie głośna premiera, zebrała dobre opinie - a co ważne, do dziś jest rozwijana przez deweloperów.

Hell Let Loose jest wieloosobowym FPS-em z akcją umiejscowioną w trakcie II wojny światowej. Twórcy postarali się, by wszelkie aspekty rozgrywki w jak największym stopniu odwzorowywały określone realia. Wybieramy klasę postaci - każdą o innej specyfice i zaopatrzeniu - i stajemy do walki w bitwach liczących nieraz nawet po stu żołnierzy. Ogromną rolę pełni tutaj koordynacja pomiędzy zespołami, to w jaki sposób korzystają one z szerokiego wachlarza uzbrojenia i sprzętu, czy zbieranych surowców. Tytuł odznacza się również świetnym klimatem, a pomaga w tym choćby nienachalny, minimalistyczny interfejs. Teraz będziecie mogli sprawdzić za darmo, czy australijski zespół zaliczył udany debiut na rynku.

