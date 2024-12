Ghostrunner 2 - polska gra w klimatach cyberpunku dostępna do odebrania za darmo w sklepie Epic Games Store

Epic Games Store to internetowy sklep z grami, który zasłynął przede wszystkim rozdawaniem pokaźnej liczby gier. Corocznie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia odbywa się akcja, w której codziennie do odbioru jest inny tytuł. Obecna gra powinna zainteresować wszystkich fanów zarówno slasherów jak również cyberpunka. Mowa o wciąż stosunkowo świeżym tytule Ghostrunner 2, za które odpowiada polskie studio One More Level. Warto się jednak śpieszyć, gdyż oferta jest ograniczona czasowo.

Ghostrunner 2 jest kontynuacją pierwowzoru, a akcja toczy się rok po wydarzeniach z pierwszej części, gdzie główny bohater powstrzymał Kluczniczkę, zarządzającą Wieżą Dharma. Dwójka to także gra z perspektywy pierwszej osoby (FPP) z mocnym akcentem cyberpunkowym (fabuła w Ghostrunner 2 skupia się na powstrzymaniu kultu SI) i z gatunku slasher. Dla fanów tego typu produkcji będzie to z pewnością niezła gratka, tym bardziej że gra nadal jest dość świeża - jej premiera odbyła się pod koniec 2023 roku.

