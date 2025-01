Kingdom Come Deliverance za darmo w sklepie Epic Games Store. Idealna okazja do zagrania przed premierą drugiej części

Za nieco ponad miesiąc na rynku zadebiutuje Kingdom Come Deliverance 2 od studia Warhorse. Dwójka szykuje się na grę lepszą, bardziej dopracowaną i jeszcze mocniej wciągającą. Z pewnością wśród Czytelników PurePC nie brakuje graczy, którzy zagrali w jedynkę. Jeśli jednak wciąż są osoby, które zastanawiały się być może nad zakupem, przychodzimy z bardzo dobrą informacją. W ramach trwającej jeszcze akcji promocyjnej sklepu Epic Games Store, pierwsza część przygód Henryka ze Skalicy oferowana jest właśnie za darmo.

Kingdom Come Delivernace jest kolejną grą oferowaną za darmo w sklepie Epic Games Store. Promocja trwa do 2 stycznia, do godziny 17, więc warto się pośpieszyć. Oferta będzie świetną okazją do nadrobienia gry przed premierą drugiej części, zaplanowaną na 4 lutego 2025.

W ostatnich dniach, w sklepie Epic Games Store mogliśmy za darmo zdobyć takie gry jak Ghostrunner 2 czy Hot Wheels Unleashed. Tym razem tytułem oferowanym bez żadnych kosztów jest pierwszy Kingdom Come Deliverance. Jest to produkcja z 2018 roku, za którą odpowiada Warhorse Studios. W skórze Henryka przemierzamy rejony średniowiecznych Czech, by nie tylko zdobyć doświadczenie w walce i przetrwaniu, ale również by pomścić śmierć rodziców. Gra powstała na silniku CryEngine i nawet dzisiaj prezentuje się bardzo dobrze, zwłaszcza na PC na wysokich ustawieniach graficznych.

Kingdom Come Deliverance oferowany jest za darmo przez ograniczony czas. Akcja trwa do jutra (tj. do 2 stycznia) do godziny 17, po czym otrzymamy dostęp do kolejnego tytułu. Po dodaniu KCD do konta na Epic Games Store, gra zostanie przypisana na stałe. Należy jednak podkreślić, że mowa o podstawowym wydaniu, a nie Royal Edition, w którym znalazły się wszystkie dodatki DLC. Niemniej fabuła w podstawce jest kompletna, więc jeśli komuś wystarczy zwykła podstawka, a samej gry jeszcze nie posiada, to lepszej okazji do zagrania nie będzie.

Źródło: Epic Games Store