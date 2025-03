Wymagania sprzętowe Kingdom Come Deliverance 2 PC, nowy trailer gry oraz jakość na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series

Wczoraj studio Warhorse ogłosiło przyspieszenie premiery gry Kingdom Come Deliverance 2. Zamiast 11 lutego 2025, produkcja trafi na PC i konsole o tydzień wcześniej, a więc 4 lutego. Przy okazji zdradzono, że dzisiaj zostanie opublikowany nowy trailer oraz ujawnione będą wymagania sprzętowe dla komputerowej wersji. Tak jak obiecano, tak dotrzymano słowa. Poznaliśmy szczegóły działania gry zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation 5 Pro, PS5 oraz Xbox Series X|S.

Wymagania sprzętowe gry Kingdom Come Deliverance 2 zostały dość mocno rozbudowane, bo podzielone na 6 odrębnych sekcji. Minimalne pozwolą zagrać w Full HD przy niskich detalach oraz w 30 klatkach na sekundę. W tym wypadku wystarczą leciwe już procesory oraz karty graficzne pokroju NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB lub AMD Radeon RX 580. Gra jednak ma spory apetyt na RAM, bo przy minimalnych wymaganiach zalecane jest posiadanie 16 GB. Kolejne dwie sekcje to tzw. wymagania rekomendowane do grania w Full HD oraz Quad HD przy średnich ustawieniach graficznych (preset Medium) oraz w 60 klatkach na sekundę. Tutaj gra bardzo mocno idzie do góry w kontekście procesorów, ponieważ wymagane są stosunkowo świeże jednostki jak Intel Core i5-13600K oraz AMD Ryzen 5 7600X. W przypadku kart wystarczą takie modele jak GeForce RTX 3060, Radeon RX 6600 XT (do Full HD), GeForce RTX 3060 Ti oraz Radeon RX 6700 XT (do Quad HD). Pamięci RAM mamy natomiast potrzebować już 24 GB.

Minimalne wymagania Rekomendowane (Medium Full HD) Rekomendowane (Medium Quad HD) Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-13600K

AMD Ryzen 5 7600X Intel Core i5-13600K

AMD Ryzen 5 7600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6700 XT Pamięć RAM 16 GB RAM 24 GB RAM 24 GB RAM Miejsce na dysku 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Jakość gry Full HD, niskie detale, 30 klatek na sekundę Full HD, średnie detale, 60 klatek na sekundę Quad HD, średnie detale, 60 klatek na sekundę

Rekomendowane (High Full HD) Rekomendowane (High Quad HD) Ultra wymagania Procesor Intel Core i5-12600K

AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i7-13700K

AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i7-13700K

AMD Ryzen 7 7800X3D Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 4070

AMD Radeon RX 7800 XT NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XT Pamięć RAM 32 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM Miejsce na dysku 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Jakość gry Full HD, wysokie detale, 30 klatek na sekundę Quad HD, wysokie detale, 60 klatek na sekundę Quad HD, ultra detale, 60 klatek na sekundę lub 4K, ultra detale i 30 FPS

Wymagania rekomendowane High do Full HD dotyczą wysokich ustawień graficznych, ale za to tylko w 30 klatkach na sekundę, stąd słabsze modele kart jak NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER oraz AMD Radeon RX 5700. Wysokie detale najwyraźniej mają jeszcze większy apetyt na RAM, bo tego mamy już potrzebować 32 GB. Wymagania rekomendowane do rozdzielczości Quad HD i wysokich detali przy 60 klatkach są już znacznie wyższe. Potrzebujemy takich kart jak GeForce RTX 4070 lub Radeon RX 7800 XT. Do tego gra ma jeszcze większe wymagania co do procesorów - zalecane jest posiadanie przynajmniej Intel Core i7-13700K lub AMD Ryzen 7 7800X3D. Ultra wymagania dotyczą grania w Quad HD w najwyższych ustawieniach i w 60 FPS-ach lub w 4K i 30 klatkach na sekundę. Te wymagania są już bardzo wysokie, bowiem potrzebujemy niemal topowych kart jak GeForce RTX 4080 oraz Radeon RX 7900 XT. Bez względu na poziom detali, Kingdom Come Deliverance 2 zajmie 100 GB na dysku, a twórcy wymagają posiadanie SSD.

Wybrana konsola Jakość gry PlayStation 5 Pro Upscalowane 4K, 60 FPS (odblokowany framerate dla wyświetlaczy z VRR i HDMI 2.1)

Upscaling dzięki PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) PlayStation 5 Quality: Upscalowane 4K, 30 FPS

Upscaling dzięki AMD FSR

Performance: Upscalowane 1440p, 60 FPS (odblokowany framerate dla wyświetlaczy z VRR i HDMI 2.1)

Upscaling dzięki AMD FSR Xbox Series X Xbox Series S Full HD, 30 klatek na sekundę

Jak Kingdom Come Deliverance 2 zaprezentuje się na konsolach? Na PlayStation 5 Pro otrzymamy jeden tryb Pro w upscalowanym 4K i w 60 klatkach na sekundę. Upscaling odbędzie się za pomocą techniki PSSR. PlayStation 5 oraz Xbox Series X otrzymają tryby Quality i Performance. Pierwszy oferuje grę w upscalowanym 4K i w 30 klatkach na sekundę. Performance to 60 klatek i dynamiczna rozdzielczość 1440p. W obu przypadkach do skalowania wykorzystano technikę AMD FSR. Xbox Series S otrzyma jeden tryb w Full HD i 30 klatkach na sekundę. Co ciekawe, wygląda na to że będzie to jedyna konsola bez zastosowanej jakiejkolwiek formy upscalingu rozdzielczości. Poniżej prezentujemy jeszcze najnowszy, fabularny zwiastun - jeden po angielsku i w 4K, a drugi z polskimi napisami i w Full HD.

Źródło: Warhorse Studios