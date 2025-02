Portal 2 otrzymał mod wprowadzający obsługę Path Tracingu. Pierwsza część gry z nieoficjalnym wsparciem dla AMD FSR 3.1

Na rynek trafia coraz więcej produkcji, które oferują wsparcie dla Ray Tracingu i Path Tracingu. Dalsze przyspieszenie trendu jest spodziewane po premierze konsumenckich kart graficznych Blackwell. Trwają jednak także prace nad licznymi modyfikacjami, które mają zaimplementować te techniki w starszych produkcjach. Jedną z nich jest Portal 2. Remaster pierwszej części gry wzbogacił się z kolei o wsparcie dla FSR 3.1, co ucieszy posiadaczy kart AMD.

Portal 2 otrzymał modyfikację wprowadzającą Path Tracing. Choć to dopiero wstępna wersja projektu, to wzrost jakości oświetlenia jest już mocno zauważalny. Portal with RTX wzbogacił się z kolei o wsparcie dla FSR 3.1.

Pierwszy Portal otrzymał swojego czasu nową wersję, która wprowadziła wsparcie dla Path Tracingu. Podobnej aktualizacji nie doczekaliśmy się jednak w przypadku drugiej części gry. Z pomocą przyszli moderzy, którzy sprawili, że produkcja jest teraz zgodna z narzędziami NVIDIA RTX Remix. Modyfikację można już pobrać z portalu Github. Fanowska implementacja Path Tracingu w Portalu 2 ma na razie charakter wstępny, przez co zdarzają niedoskonałości graficzne i problemy wydajnościowe, jednak już teraz tytuł oferuje znaczące ulepszenie jakości oświetlenia. Dla posiadaczy wyżej pozycjonowanych kart graficznych NVIDII może to być aktualnie najlepszy sposób, żeby doświadczyć znanej gry Valve.

Osobom mającym układy AMD powinna spodobać się z kolei inna modyfikacja, przeznaczona tym razem do remastera pierwszej części gry. Sprawia ona, że Portal with RTX działa na tego typu kartach. Mod ten doczekał się właśnie kolejnej aktualizacji, która wprowadza wsparcie dla techniki AMD FSR 3.1. Pozwoliło to zmniejszyć ilość artefaktów graficznych powstałych w wyniku upscalowania oraz zwiększyć ogólną jakość obrazu. Można też liczyć na wyższą wydajność, wsparcie dla APU oraz systemów operacyjnych Linux. Jeśli ktoś posiada zatem układ graficzny AMD i jest ciekawy, jak Portal with RTX wygląda, to powinien zainteresować się tą modyfikacją.

