POCO F6 Pro i POCO F6 - premiera wyczekiwanych smartfonów z mocną specyfikacją. Przygotowano atrakcyjną zniżkę na start

Topowe smartfony POCO od zawsze budziły spore emocje, bowiem oferowały bardzo mocną specyfikacją w bardzo rozsądnej cenie. Wydaje się, że nie inaczej jest w przypadku najnowszych modeli POCO F6 Pro i POCO F6. Jesteśmy już po premierze tych modeli, które zgodnie z zapowiedziami wyposażone zostały w niemal topowe układy Snapdragon. To jednak nie jedyne co mają do zaoferowania. Producent postarał się także o porządne ekrany czy atrakcyjny design.

Jesteśmy już po premierze smartfonów POCO F6 Pro i POCO F6. Dla najbardziej niecierpliwych klientów przygotowano ciekawą ofertę na start. Między 23 a 29 maja wspomniane modele można zakupić ze zniżką 300 zł.

Zacznijmy od POCO F6 Pro. Smartfon ten otrzymał 6,67-calowy wyświetlacz WQHD+ 120 Hz Flow AMOLED 2K, ze szczytową jasnością 4000 nitów i przyciemnianiem PWM 3840 Hz. Całość zasilana jest przez ex-flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 z 12 lub 16 GB RAM i 512 GB lub 1 TB szybkiej pamięci wewnętrznej. Dobrze prezentuje się również bateria 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego HyperCharge 120 W, dzięki której telefon ma ładować się do 100% w zaledwie 19 minut. Producent chwali się także systemem czujników kamery zapewniającym wyraźniejsze szczegóły nawet w skomplikowanych ujęciach. Technologia Dual Native ISO Fusion ma oferować dwuzakresowe ustawienie ISO o wysokiej i niskiej czułości z maksymalną 16-krotną różnicą ekspozycji. POCO F6 Pro w wersji 12+512 GB ma kosztować 2799 zł, natomiast model z 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci wewnętrznej został wyceniony na 3199 zł. W sklepach znajdziemy białą i czarną wersję kolorystyczną.

POCO F6 Pro POCO F6 Platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8s Gen 3 RAM 12 / 16 GB 12 GB Pamięć wewnętrzna 512 GB / 1 TB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart microSD nie Ekran 6,67-cala, 3200 x 1440 px, AMOLED 120 Hz

jasność do 4000 nitów 6,67-cala, 2712 x 1220 px, AMOLED 120 Hz

jasność do 2400 nitów Aparat główny 50 + 8 + 2 MP 50 + 8 MP Aparat przedni 16 MP 20 MP Akumulator / ładowanie 5000 mAh / 120 W 5000 mAh / 90 W Kolory czarny, biały czarny, zielony, tytanowy System Android 14 z HyperOS Cena 12+512 GB - 2799 zł

16+1 TB - 3199 zł 12+512 GB - 2399 zł

Omówmy teraz podstawowego POCO F6, który prezentuje się równie ciekawie. Urządzenie wyróżnia się ekranem Flow AMOLED DotDisplay o przekątnej 6,67 cala, z częstotliwością odświeżania 120 Hz, rozdzielczością 1,5K, a także szczytową jasnością 2400 nitów. Smartfon napędzany jest przez niedawno zaprezentowany układ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Producent chwali się także zaawansowanym systemem chłodzenia LiquidCool obejmującym nowy system IceLoop, aparatem fotograficzny 50 MP z ultraszerokokątnym czujnikiem IMX882 z dużą przysłoną F/1.59 czy baterią 5000 mAh z ładowaniem o mocy 90 W (100% naładowania w 30 minut). Smartfon dostępny jest w kolorze czarnym, zielonym i tytanowym w jednej wersji 12+512 GB w cenie 2399 zł. Należy jeszcze odnotować, że przygotowano ciekawą ofertę na start. Między 23 a 29 maja wspomniane modele można zakupić ze zniżką 300 zł.

POCO F6 Pro

POCO F6

Źródło: POCO