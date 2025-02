POCO X6 Pro, POCO X6 i POCO M6 Pro - premiera nowych smartfonów ze średniej półki cenowej

Po wielu tygodniach oczekiwania w końcu poznaliśmy nowe smartfony POCO. W sumie zaprezentowano trzy nowe modele: POCO X6 Pro, POCO X6 i POCO M6 Pro. Pierwszy z nich wyróżnia się niemal flagową specyfikacją z układem MediaTek Dimensity 8300-Ultra w roli głównej. Model X6 odznacza się z kolei procesorem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 i względnie pojemną baterią. Model M6 Pro to z kolei propozycja dla nieco bardziej oszczędnych użytkowników, która jednak i tak ma sporo do zaoferowania.

POCO X6 Pro startuje od 1799 zł. Nieco mniej zaawansowany POCO X6 ze Snapdragonem 7s Gen 2 kosztuje 1499 zł, natomiast cena najniżej pozycjonowanego modelu POCO M6 Pro to 1099 zł za wariant 8/256 GB. Wszystkie smartfony są dostępne w sprzedaży od dziś (11 stycznia).

POCO X6 Pro to smartfon, którego specyfikacja techniczna może robić wrażenie. Urządzenie otrzymało wydajny SoC Mediatek Dimensity 8300-Ultra z układem APU 780 znanym z Dimensity 9300. Platforma ta współpracuje z 8 / 12 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 / 512 GB UFS 4.0 pamięci wewnętrznej. Ekran to 6,67-calowy panel AMOLED CrystalRes 30-120 Hz o rozdzielczości 2712 x 1220 i jasności do 1800 nit. Panel ma wbudowany czytnik linii papilarnych. Producent chwali się bardzo cienkimi ramkami wokół wyświetlacza - całość wypada pod tym względem lepiej niż Samsung Galaxy S23+. Do robienia zdjęć służy tutaj potrójny aparat o konfiguracji 64 MP z OIS (główny) + 8 MP (ultraszerokokątny) + 2 MP (makro). Z przodu ulokowano natomiast kamerkę 16 MP. Na pokładzie urządzenia znajdziemy również baterię 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 67 W i głośniki stereo, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką HyperOS. Cena omawianego modelu to 1799 zł za wersję 8/256 GB i 1899 zł za model 12/512 GB.

POCO X6 Pro POCO X6 POCO M6 Pro Procesor Mediatek Dimensity 8300-Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 MediaTek Helio G99 Procesor graficzny Mali G615 Adreno 710 Mali G57 System Android 14, HyperOS Android 14, HyperOS Android 14, HyperOS Pamięć RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR4X 8 GB / 12 GB LPDDR4X Pamięć na dane 256 GB / 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 2.2 256 GB / 512 GB UFS 2.2 Ekran 6,67", AMOLED, 2712 x 1220 px, 30-120 Hz 6,67", AMOLED, 2712 x 1220 px, 120 Hz 6,67", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz Kamera tylna 64 + 8 + 2 MP 64 + 8 + 2 MP 64 + 8 + 2 MP Kamera przednia 16 MP 16 MP 16 MP Klasa odporności IP54 IP54 IP54 Akumulator 5000 mAh, 67 W 5100 mAh, 67 W 5000 mAh, 67 W Inne 5G, BT 5.4, NFC, głośniki stereo, NFC, IR 5G, BT 5.2, NFC, głośniki stereo, NFC, IR, mini-jack 3,5 mm BT 5.2, NFC, głośniki stereo, NFC, IR, mini-jack 3,5 mm Wymiary i waga 160,4 x 73,3 x 8,2 mm, 186 g / 190 g 161,1 x 74,3 x 7,9 mm, 181 g 161,1 x 74,9 x 7,9 mm, 179 g Premierowa cena 8+256 - 1799 zł

12+512 - 1899 zł 8+256 -1499 zł 8+256 - 1099 zł

12+512 - 1299 zł

POCO X6 bez dopisku "Pro" to nieco niżej pozycjonowany model, którego specyfikacja i tak prezentuje się bardzo obiecująco. Model ten wyróżnia się chipem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 - mamy do czynienia z debiutem tego układu w smartfonie. Urządzenie ma 12 GB RAM i i 256 GB pamięci wewnętrznej. Całość wyposażono w ten sam, 6,67-calowy panel CrystalRes. Również konfiguracja aparatów jest tu taka sama jak w mocniejszym modelu. Co ciekawe, w przypadku tego urządzenia mamy do czynienia z nieco pojemniejszym akumulatorem 5100 mAh. Smartfon ten debiutuje w cenie 1499 zł.

Ostatnim z zaprezentowanych modeli jest budżetowy POCO M6 Pro, który wyróżnia się 6,67-calowym ekranem AMOLED 120 Hz z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Panel ma cechować się jasnością do 1300 nitów. Smartfon zasilany jest przez procesor MediaTek Helio G99 i oferuje aż do 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Zdjęcia zrobimy tutaj za pomocą zestawu trzech aparatów 64 (OIS) + 8 + 2 MP. Nie wiemy jednak, czy to ten sam zestaw, który zastosowano w modelach X6 Pro i X6. Urządzenie wyróżnia się ponadto baterią 5000 mAh z obsługą ładowania 67 W. Cena urządzenia została ustalona na poziomie 1099 zł za wersję 8/256 GB i 1299 zł za wariant 12/512 GB. Na koniec warto wspomnieć, że producent obiecał trzy duże aktualizacje Androida i cztery lata wsparcia poprawkami dla wszystkich nowych urządzeń POCO. Na następnej stronie znajdziecie nasze zdjęcia wszystkich smartfonów.

Źródło: POCO