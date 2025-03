POCO C65 - bardzo tani smartfon, który spełni oczekiwania wielu osób. Na pokładzie spory akumulator i nawet 8 GB RAM

Marka POCO została założona przez Xiaomi w sierpniu 2018 roku, a jej celem było dostarczenie na rynek korzystnie wycenionych urządzeń o przyzwoitej specyfikacji. Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że w większości przypadków ta idea została zastosowana niemal wzorowo. Do premiery szykuje się kolejny model tej submarki, który będzie należał do serii C. Tytułowy POCO C65 będzie budżetowym smartfonem w jak najpełniejszym tego słowa znaczeniu - zarówno pod względem samej specyfikacji, jak i początkowej ceny.

Od razu można wspomnieć, że POCO C65 może się okazać "rebrandowanym" Xiaomi 13C, jako że urządzenia i tak praktycznie wychodzą z tej samej fabryki. W omawianym modelu otrzymamy 6,74-calowy ekran IPS o standardowej rozdzielczości FHD+ oraz 90 Hz odświeżaniu. Za wydajność będzie odpowiadał układ MediaTek Helio G85 (Mali-G52), który otrzyma wsparcie ze strony 6 lub 8 GB RAM oraz maksymalnie 256 GB pamięci flash (wariant 128 GB też wystąpi). Czasem pracy nie będziemy się martwić z uwagi na akumulator o pojemności 5000 mAh, który przy zastosowanych podzespołach powinien zaoferować więcej niż przyzwoity wynik. Minusem może się okazać natomiast sama prędkość ładowania, która wyniesie raptem 18 W.

POCO C65 wyposażony zostanie w zestaw trzech kamer, z których każda będzie mogła się pochwalić rozdzielczością 50 MP. Po udostępnionej grafice producenta można wywnioskować, że smartfony z tej serii nadal będą posiadać złącze Audio-Jack 3,5 mm. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida w wersji 13 z nakładką MIUI 14. Najistotniejsza w tym wszystkim jest jednak cena, która dla wariantu 6/128 GB wyniesie 109 dolarów, natomiast w przypadku wersji 8/128 GB będzie to tylko 129 dolarów. Nie możemy co prawda oczekiwać takich cen w Polsce, jednak dają nam one wgląd w to, ile mniej więcej ten smartfon może kosztować, kiedy się już u nas pojawi. Premierę przewidziano na 5 listopada 2023 roku.

