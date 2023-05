POCO F5 Pro i POCO F5 - premiera nowych smartfonów. Mocy obliczeniowej na pewno im nie zabraknie

Jesteśmy właśnie na świeżo po premierze smartfonów POCO F5 Pro oraz POCO F5. Oba urządzenia zapowiadają się na świetnie opcje dla tych, którzy najbardziej cenią sobie wysoką wydajność. Wyżej pozycjonowany model F5 Pro otrzymał ex-flagowy, nadal bardzo ceniony SoC od Qualcomma, natomiast tańszy wariant F5 został wyposażony w najnowszy, niemal równie wydajny układ od tego samego producenta. Czas przyjrzeć się smartfonom z bliska.

POCO F5 Pro debiutuje w cenie sugerowanej 2799 zł, natomiast POCO F5 został wyceniony na 2399 zł. Do 12 maja można jednak nabyć oba smartfony w nieco niższych cenach.

POCO F5 Pro to smartfon wyróżniający się 6,67-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli. Panel wyróżnia się wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, odświeżaniem do 120 Hz i próbkowaniem dotyku 480 Hz. Całość jest pokryta warstwą ochronną Gorilla Glass 5. W środku znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który współpracuje z 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256 pamięci UFS 3.1. Urządzenie otrzymało z tyłu potrójny aparat z głównym sensorem 64 MP f/1.8 z OIS i EIS, który zapewni wsparcie dla gamy kolorów DCI-

P3 i nagrywanie wideo nawet w rozdzielczości 8K. Dodatkowe dwa "oczka" to obiektyw ultraszerokokątny 8 MP (120 stopni) oraz kamerka makro 2 MP. Do selfie i wideorozmów posłuży natomiast czujnik 16 MP f/2.45.

Całość zasilana jest przez baterię 5160 mAh z obsługą przewodowego ładowania 67 W (odpowiednia ładowarka znajduje się w zestawie) i bezprzewodowego 30 W. Producent chwali się, że omawiany model otrzymał technologię stabilizacji klatek FEAS 2.2, a w środku zastosowano system chłodzenia LiquidCool 2.0 z wysokowydajną komorą parową, której zadaniem jest poprawa wydajności i wydłużenie żywotności baterii poprzez efektywne odprowadzanie ciepła. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 13 z MIUI 14 dla POCO, posiada nadajnik podczerwieni, NFC, głośniki stereo i obudowę zgodną z certyfikatem IP53. POCO F5 Pro debiutuje w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej i białej) w cenie sugerowanej 2799 zł, aczkolwiek przy zakupie od 9 do 12 maja możne je nabyć w cenie 2499 zł w sklepach mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, mi.com oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom (promocja do wyczerpania zapasów).

POCO F5 Pro POCO F5 Procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 System Android 13 z MIUI 14 dla POCO Android 13 z MIUI 14 dla POCO Pamięć RAM 12 GB 12 GB Pamięć na dane 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart microSD nie nie Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, USB-C (2.0) 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, USB-C (2.0) Ekran 6,67 cala, AMOLED, 1440 x 3200 px, 120 Hz 6,67 cala, AMOLED, 1080 x 2400 px, 120 Hz Kamera tylna 64 + 8 + 2 MP 64 + 8 + 2 MP Kamera przednia 16 MP 16 MP Klasa odporności IP53 IP53 Akumulator 5160 mAh, 67 W, 30 W Qi 5000 mAh, 67 W Wymiary i waga 163 x 75 x 8,6 mm, 204 g 161 x 75 x 7,9 mm, 181 g Wersje kolorystyczne czarny i biały czarny, biały i niebieski Cena 12/256 - 2799 zł 12/256 - 2399 zł

POCO F5 to model o nieco innej stylistyce - wydaje się, że to europejska wersja modelu Redmi Note 12 Turbo (dostępnego tylko w Chinach). Smartfon otrzymał 6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o nieco niższej rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Panel wyróżnia się samplowaniem dotyku 240 Hz, a jego powierzchnia - tak jak w modelu Pro - pokryta została powłoką Corning Gorilla Glass 5. Sercem urządzenia został nowiutki chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 współpracujący z 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz 256 GB pamięci UFS 3.1.

Ponadto POCO F5 wyróżnia się tym samym zestawem aparatów (choć już bez obsługi DCI-P3 i opcji nagrań w 8K) oraz baterią 5000 mAh z obsługą ładowania 67 W (ładowarka w zestawie, bezprzewodowe nieobsługiwane). Urządzenie również otrzymało system chłodzenia LiquidCool 2.0, nadajnik podczerwieni czy moduł NFC, jednak od wariantu Pro wyróżnia się m.in. czytnikiem linii papilarnych w bocznej ramce oraz obecnością klasycznego złącza mini-jack 3,5 mm. POCO F5 dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, białej i niebieskiej) w domyślnej cenie 2399 zł. Warto jednak dodać, że w przypadku tego wariantu także trwa promocja, w ramach której można nabyć w niższej cenie. Do 12 maja cena smartfona wynosi 2199 zł. Akcja promocyjna ma obowiązywać we wspomnianych już wcześniej sklepach.

Źródło: POCO