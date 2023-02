POCO X5 5G oraz POCO X5 Pro 5G - premiera smartfonów przeznaczonych odpowiednio dla odbiorców i twórców treści

Za nami premiera nowej generacji smartfonów z serii POCO X. W Polsce, już od jutra będzie można kupić model POCO X5 5G oraz POCO X5 Pro 5G. Pierwszy z nich został okrzyknięty przez producenta jako smartfon idealny do konsumowania treści, drugi zaś - jako model przeznaczony także dla twórców treści. Oba urządzenia mają jednak całkiem sporo wspólnych cech, jak np. ekran AMOLED oraz obsługa sieci 5G. Nowości wyceniono odpowiednio na 1599 oraz 1799 zł.

Zacznijmy od modelu bardziej podstawowego, a więc od POCO X5 5G. Jak twierdzi producent, podczas tworzenia tego modelu twórcom przyświecał jeden cel - dostarczyć możliwie konkurencyjny smartfon dla odbiorców treści (social media, przeglądanie sieci, itp.) w cenie poniżej 200 dolarów. Postanowiono więc zaimplementować nieczęsto spotykany w tej półce cenowej ekran typu AMOLED o maksymalnej jasności aż 1200 nitów. Multimedia mają tu wyglądać jeszcze lepiej ze względu na odświeżanie tegoż ekranu z częstotliwością na poziomie 120 Hz. Warto też wspomnieć o wydajności smartfona. W roli CPU znajdziemy jednostkę Qualcomm Snapdragon 695 5G, a więc SoC, który znamy z POCO X4 Pro 5G, a który w AnTuTu v9 "wykręca" ok. 404 tys. punktów. Specyfikację dopełnia potrójny zestaw aparatów (48 MP na czele) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 33 W (68 min. do pełnego naładowania). Smartfon ma przy tym oferować nie mniej niż 21 godzin ciągłej pracy podczas oglądania materiałów wideo w serwisie YouTube.

POCO X5 5G Procesor Snapdragon 695 5G (6 nm) Procesor graficzny Adreno 619 Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 256 GB Obsługa kart SD tak, do 1 TB Łączność 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC, IrDA, USB-C 2.0 Ekran 6,67", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz Kamera tylna 48 + 8 + 2 MP

(szeroki, ultraszeroki, makro) Maksymalna jakość nagrań wideo 1080p@30fps Kamera przednia 13 MP Akumulator 5000 mAh, 33 W Wymiary i waga 166 x 76 x 8 mm, 189 g Audio głośnik mono, 3,5 mm jack Oficjalna cena 8 + 256 GB - 299 dol. Polska cena na premierę 8 + 256 GB - 1599 zł

POCO X5 Pro 5G skierowany jest już do bardziej wymagających użytkowników, którzy szukają smartfona wydajnego także pod kątem gamingu, fotografii czy nawet wideografii. Zastosowany tu procesor Snapdragon 778G 5G "wykręca" w AnTuTu v9 ok. 545 tys. punktów, zaś nakładka MIUI 14 For POCO ma tak zarządzać zasobami, aby możliwie odciążać zarówno pamięć RAM, jak i pamięć na dane (np. kompresuje aplikacje, które nie były używane dłużej niż miesiąc). Także i w tym modelu mamy ekran AMOLED, niemniej jest to tzw. Flow AMOLED, dzięki czemu ramki wokół wyświetlacza mają zaledwie 2,9 mm. Za dostarczanie zdjęć i nagrań wideo odpowiadać będzie potrójny zestaw aparatów ze 108-megapikselową jednostką na czele. Choć wprawne oko szybko wyhaczy, iż jest to ten sam zestaw, co w poprzedniej generacji, to producent zapewnia, że jest on dużo lepszy, ze względu na współpracę z wydajniejszym procesorem. Także i w tym modelu zastosowano akumulator o pojemności 5000 mAh, z tą różnicą, że tutaj mamy już szybsze ładowanie (67 W). Ładowanie smartfona od 0% do 100% ma się odbywać w czasie 46 min., zaś bateria ma gwarantować m.in. 7 godzin nieustannego grania w tytuły mobilne.

POCO X5 Pro 5G Procesor Snapdragon 778G 5G (6 nm) Procesor graficzny Adreno 642L Pamięć RAM 6 GB lub 8 GB Pamięć na dane 128 GB lub 256 GB UFS 2.2 Obsługa kart SD nie Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, IrDA, USB-C 2.0 Ekran 6,67". AMOLED, 2400 x 1080 pix, 120 Hz Kamera tylna 108 + 8 + 2 MP

(szeroki, ultraszeroki, makro) Maksymalna jakość nagrań wideo 4K@30fps Kamera przednia 16 MP Akumulator 5000 mAh, 67 W Wymiary i waga 163 x 76 x 8 mm, 181 g Audio głośniki stereo, 3,5 mm jack, Dolby Atmos Oficjalna cena 8 + 256 GB - 349 dol. Cena na premierę 8 + 256 GB - 1799 zł

Źródło: POCO