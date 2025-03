POCO F6 Pro i POCO F6 - premiera nowych smartfonów tuż tuż. Wiemy o nich niemal wszystko

Marka POCO jest dziś reprezentowana przez różne, głównie tanie smartfony o stosunkowo dobrej specyfikacji. Warto jednak przypomnieć, że w jej ofercie znaleźć można także urządzenia z wysokiej półki, które zasilane są przez bardzo wydajne procesory. Od premiery zeszłorocznych, nadal atrakcyjnych modeli F5 Pro i F5 minęło już jednak sporo czasu, dlatego nic dziwnego, że nadchodzi czas ich następców. Jak się okazuje, premiera smartfonów POCO F6 Pro i POCO F6 odbędzie się już za kilka dni.

Tak się składa, że wiemy już prawie wszystko o tych urządzeniach. Zacznijmy od POCO F6 Pro, który najprawdopodobniej będzie oparty na modelu Redmi K70 (niedostępny w Polsce). Model ten ma być zasilany przez zeszłoroczny układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który nawet dziś potrafi zachwycać wydajnością. Całość ma wyróżniać się 6,67-calowym ekranem OLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+, baterią 5000 mAh z obsługą ładowania 120 W oraz potrójnym aparatem 50 + 8 + 2 MP. Z przodu ma zostać natomiast ulokowana kamerka 16 MP.

POCO F6 Pro - the hardcore all-around flagship



Meet the flagship in the palm of your hand!



Stay tuned on May 23, 2024 | 15:00 GMT+4#HyperPowerEvolved pic.twitter.com/xU4ik3y6w3