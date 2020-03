AMD B550 - pojawiło się zdjęcie płyty głównej z nowym chipsetem

O układzie logiki AMD B550 pisaliśmy już wiele razy, a pierwsze informacje na jego temat przekazaliśmy wiele miesięcy temu. Chipset ten miał być bazą dla mainstreamowych procesorów Ryzen 3000, a tymczasem nadal trwa impas w tym temacie, pomimo, że chipy Matisse są już z nami dosyć długo. Na szczęście jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że lada moment producent oficjalnie zaprezentuje nowy chipset, a w sklepach zobaczymy różne konstrukcje z nim na pokładzie. Serwis VideoCardz słynący z przeróżnych przecieków ze świata komputerów opublikował właśnie pierwsze zdjęcie płyty głównej z nowym chipsetem B550. Warto podkreślić, że chodzi tutaj właśnie o wyczekiwany B550, a nie B550A.

Pojawienie się zdjęcia płyty SOYO 丐板B550M powinniśmy potraktować jako sygnał, że coś się dzieje w temacie nowego chipsetu i niebawem powinniśmy liczyć na premierę świeżych płyt.

Co ciekawe, przedstawiona poniżej płyta główna nie pochodzi od któregoś z dużych i powszechnie znanych producentów, lecz od firmy SOYO, która stoi m.in. za chińskim Maxsunem. Cóż, model nie wygląda zbyt bogato - konstrukcja wykonana jest w formacie mATX, posiada ona tylko dwa sloty na kości pamięci RAM DDR4, ale co istotne, ma wspierać interfejs PCI-Express 4.0 dla wszystkich gniazd. Teoretycznie już chipset B450 mógłby mieć taką zdolność, ale została ona zablokowana przed producenta poprzez usunięcie odpowiednich opcji z kodu AGESA. Teraz rzekomo obędzie się bez takich manewrów.

Model płyty oficjalnie nosi nazwę SOYO 丐板B550M. Trzeba przyznać, że jest on pełen absurdów - z jednej strony widzimy niewielką liczbę slotów, ale z drugiej w oczy rzucają się ich całkowicie różne kolory. Na dodatek na brązowym laminacie mamy przedstawiony wizerunek smoka, który każe nam sugerować, że mamy do czynienia z produktem gamingowym. Na szczęście nie to jest najważniejsze, bo nie znajdziemy tej płyty głównej na naszym rynku. Jej zdjęcie powinniśmy potraktować jako sygnał, że coś się dzieje w temacie nowego chipsetu i niebawem powinniśmy liczyć na premierę świeżych płyt.

Źródło: VideoCardz