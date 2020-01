AMD B550 i A520 - niebawem ruszy masowa produkcja chipsetów

Zeszłoroczne procesory AMD Ryzen 3000 są ciągle bardzo rozchwytywane i przynajmniej do końca tego roku raczej nie doczekają się następców. Możemy się więc spodziewać, że jeszcze przez długi czas będzie na nie wielu chętnych, jednak pozostaje pytanie, jaka płyta główna będzie najlepsza dla takiej jednostki? Jak wiemy, producent wydał tylko jeden dedykowany chipset X570, jednak modele z tym układem są bardzo drogie. Alternatywą mogą być oczywiście tańsze i starsze platformy z gniazdem AM4, ale nie ma co ukrywać, że przydałoby się tutaj nieco nowsze rozwiązanie. Na szczęście jeszcze w tym kwartale ma ruszyć masowa produkcja nowych, od dawna zapowiadanych chipsetów dla Ryzenów 3000.

X570 to dzieło samego AMD, ale za najnowsze (i zapewne również następne) układy logiki odpowiedzialna będzie firma ASMedia. Jak głoszą chińskie źródła, tajwański producent w obecnym kwartale spodziewa się znaczącego wzrostu produkcji nowych chipów, co kojarzone jest z bliską premierą chipsetów B550 i A520. Dzięki tym układom ASMedia ma szansę podnieść się z niemałego dołka - w grudniu 2019 roku sprzedaż układów tej firmy była nawet o 40% mniejsza niż w 2018 roku. Producent ten odpowiadał co prawda za niedawno wydany chipset B550A, ale jak się okazało, to tylko rebrendowany układ B450, który trafił do małej liczby klientów OEM. Jak więc widać, umowa z AMD jest dla Tajwańczyków niezwykle ważna.

Możemy spodziewać się, że pierwsze płyty główne z chipsetami B550 i/lub A520 trafią na rynek już w lutym lub marcu. Niestety, pomimo wielu plotek na ich temat nadal nie udało się jednoznacznie ustalić, co one zaoferują. W przypadku tego pierwszego układu oczekujemy wsparcia dla interfejsu PCIe 4.0, ale póki co nic nie jest pewne. Nie brakuje pesymistycznych głosów, że oba chipsety zapewnią prawie to samo, co starsze B450 czy A320. Mamy jednak nadzieję, że ostatecznie nowe płyty główne będą warte uwagi.

