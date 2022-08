PlayStation stawia kolejne kroki w segmencie pecetowego grania. Wystartowała dedykowana strona z tytułami na PC

Jak wiemy, Xbox od jakiegoś czasu przoduje jeśli chodzi o konsolowe granie. No, może nie w kwestii sprzedaży samych konsol, ale dzięki swej pecetowo-konsolowej usłudze Game Pass, zdołał przyciągnąć do siebie w krótkim czasie naprawdę sporą ilość nowych graczy. Sony nie mogło zostać w tej kwestii w tyle, stąd zdecydowało się chociażby na nową usługę PS Plus, ale także (a może przede wszystkim) na przeniesienie swoich największych hitów na komputery.

Sony opublikowało nową podstronę w swoim serwisie PlayStation.com, na której znajdziemy listę opublikowanych oraz nadchodzących tytułów na PC.

Obecnie możemy wymienić przynajmniej trzy duże tytuły, które jak dotąd były przygotowane na wyłączność dla konsoli PlayStation, a od jakiegoś czasu można w nie zagrać także na PC (Steam / Epic Games). Mowa o God of War, Horizon Zero Dawn oraz Days Gone. Co więcej, już jutro na pecetach pojawi się także Marvel’s Spider-Man (test wydajności kart graficznych i procesorów pod tą właśnie grą możecie już przeczytać na PurePC - klik).

W ciągu kilku następnych miesięcy, na pecetach pojawią się także porty takich hitów jak Marvel's Spider-Man: Miles Morales, The Last of Us Part I oraz Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Jak widać, pecetowo-konsolowa biblioteka powoli się zagęszcza, dobrze się więc składa, że Sony opublikowało właśnie nową podstronę w swoim serwisie PlayStation.com, na której znajdziemy listę opublikowanych oraz nadchodzących tytułów na PC.

