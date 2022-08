Konsola Sony PlayStation 4 nie jest już produkowana. Końcowy wynik sprzedaży robi ogromne wrażenie

Poprzednia generacja konsol będzie z pewnością dobrze wspominana przez graczy. Chyba wszyscy zgodzimy się, że wygrało ją Sony ze swoim PlayStation 4, które zapewniło całą masę świetnych tytułów na wyłączność i ciągle pozwala na cieszenie się nowymi grami. Czas tego urządzenia dobiega już jednak końca. Jak informuje analityk Daniel Ahmad, Sony nie informuje już o wysyłkach konsol PS4, co oznacza, że nie są one już produkowane.

Konsola Sony PlayStation 4 rozeszła się w łącznej liczbie aż 117,2 mln sztuk. Dla porównania, lepszy wynik uzyskały tylko Nintendo Game Boy (118,7 mln), Nintendo DS (154 mln) i Sony PlayStation 2 (155 mln).

Cóż, widok poczciwej "pees-czwórki" na półce sklepowej już definitywnie przeszedł do historii. Wynik sprzedaży jest jednak niesamowity - bazując na raporcie z marca tego roku, konsola przez cały okres istnienia rozeszła się w łącznej liczbie aż 117,2 mln sztuk. Dla porównania, lepszy wynik uzyskały tylko Nintendo Game Boy (118,7 mln), Nintendo DS (154 mln) i Sony PlayStation 2 (ponad 155 mln w marcu 2012 roku). Wydaje się jednak, że PlayStation 4 nie nacieszy się długo zaszczytnym czwartym miejscem w tym zestawieniu, bowiem Nintendo Switch znalazło już 111 mln nabywców i nic nie wskazuje na to, by liczba ta miała się zatrzymać.

Jasne jest więc, że Sony będzie koncentrować się teraz na produkcji i wsparciu konsoli PlayStation 5. Ci, którzy np. z racji ograniczonego budżetu chcieli kupić model PS4 by ograć gry z poprzedniej generacji, będą musieli polować już wyłącznie na modele używane. Fakt, że konsola nie jest już produkowana nie oznacza od razu, że producent przestanie się nią już interesować. Wręcz przeciwnie - nadal będą pojawiać się kolejne aktualizacje oprogramowania, a nawet głośne gry. Dla przykładu, już 9 listopada tego roku posiadacze PS4 (i rzecz jasna PS5) będą mogli cieszyć się wyczekiwaną produkcją God of War Ragnarök.

Źródło: @ZhugeEX