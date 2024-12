PlayStation Network - konta w usłudze są trwale blokowane przez Sony bez żadnego powodu. Gracze tracą dostęp do swoich gier

Z całkiem poważnym problemem mierzą się obecnie posiadacze konsol od firmy Sony. Od poniedziałku (4.12.23) użytkownicy zaczęli zgłaszać, że ich konta w usłudze PlayStation Network (PSN) zostały bezpodstawnie i trwale zablokowane. Powodem takiego obrotu spraw, jaki widnieje w oficjalnym komunikacie, jest naruszenie zasad użytkowania (Terms of Service). Spora część graczy straciła więc możliwość grania online i to bez możliwości odwołania.

PlayStation Network to usługa, która pozwala graczom na rozgrywkę sieciową oraz dostęp do zakupionych gier w wersji cyfrowej z PlayStation Store. Otrzymując blokadę konta w PSN, tracimy więc całkiem sporo, szczególnie jeśli dokonywaliśmy zakupów we wspomnianym sklepie. Omawiany problem zdaje się dotykać graczy na całym świecie, a nowych zgłoszeń ciągle tylko przybywa. U wszystkich osób występuje ta sama sytuacja: otrzymują oni komunikat, który mówi o tym, że naruszyli warunki korzystania z usługi i ich konta są permanentnie zablokowane, a więc nie ma możliwości odwołania. Oczywiście poszkodowani użytkownicy zgłaszali tę sprawę do pomocy technicznej, natomiast otrzymywane od konsultantów odpowiedzi nic nie wyjaśniały, a wręcz były zbywające. Graczom polecono stworzenie nowych kont w usłudze PSN, co rzecz jasna nie rozwiązuje problemu.

Jak można się dowiedzieć z nieco nowszych postów od użytkowników z portalu Reddit, wsparcie techniczne przyznało, że Sony ma ogromny problem i stara się przywrócić wszystko do normy, jednak na ten moment firma nie wydała jeszcze żadnego oświadczenia w tej sprawie. Jest to oczywiście kwestia oprogramowania, aczkolwiek sam sposób, w jaki są traktowani poszkodowani użytkownicy, którzy nie wiedzą, co się dzieje, z pewnością wpłynie bardzo negatywnie na wizerunek firmy. Nie wiadomo także, kiedy dokładnie można oczekiwać rozwiązania problemu, ani czy blokady konta będą od razu usuwane.

Without any notice, @PlayStation / @AskPlayStation permanently banned me from the #PlayStation Network. No one knows why! I don't have a chargeback, I can't appeal & no response to suspension status. CS says to create a new account & disconnected me.#sony #psn #gaming #ps5 pic.twitter.com/YdoeHM76Iv