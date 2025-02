AMD Anti-Lag+ - gracze z blokadą konta nałożoną przez Valve doczekali się rozwiązania problemu. Choć tylko częściowo

Niefortunna sytuacja związana z nowo wprowadzoną funkcją od AMD doczekała się swojego rozwiązania dla poszkodowanych graczy Counter-Strike 2. Mowa oczywiście o technologii Anti-Lag+, której celem jest poprawa opóźnienia w grze (input-lag). Korzystając z tej funkcjonalności, gracze otrzymywali bowiem blokady konta (VAC) od Valve, które skutkowały niemożnością rozgrywania gier sieciowych. AMD wycofało więc chwilowo swoje rozwiązanie, a właściciel Steama dość szybko ustosunkował się do tych działań.

Po podjęciu decyzji przez AMD o wycofaniu funkcji Anti-Lag+ ze swojego oprogramowania AMD Software: Adrenalin Edition, Valve także podjęło odpowiednie kroki, aby przywrócić konta graczy do pełnej funkcjonalności sprzed banów VAC.

Dla przypomnienia: cały problem opierał się na tym, że funkcja Anti-Lag+ naruszała pliki .dll danej gry, co jest niezgodne z regulaminem platformy Steam. Gracze korzystając z tego rozwiązania, otrzymywali blokady konta, które dyskwalifikowały ich z sieciowych zmagań. AMD postanowiło więc wycofać funkcjonalność w najnowszej wersji sterowników do układów graficznych, a Valve w zmianach dotyczących gry Counter-Strike 2, która była objęta problemem (choć oprócz niej było również kilka innych), oficjalnie oświadczyło, że poszkodowani gracze zaczynają odzyskiwać swoje konta.

Od teraz Counter-Strike 2 na samym początku przeprowadzi też weryfikację, która sprawdzi, czy wersja oprogramowania AMD Software: Adrenalin Edition nie jest tą, która "sprawia problemy". Oczywiście wycofanie funkcji od AMD nie jest rozwiązaniem na stałe, wszak pozwala ona na poprawę rozgrywki w wielu innych tytułach. Natomiast nadal nie wiadomo, w jaki sposób Czerwoni chcą rozwiązać obecne łamanie regulaminu w grach sieciowych na platformie Steam. Valve nie będzie skłonne do zmiany zasad, ponieważ po części są one zabezpieczeniem przed oszustami w grach multiplayer. Z drugiej strony Anti-Lag+ funkcjonuje właśnie w oparciu o modyfikowanie plików gry. Nadal istnieje więc impas, który może nie być prosty do rozwiązania.

Źródło: Steam