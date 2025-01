Pioneers of Pagonia debiutuje we wczesnym dostępie - to duchowy spadkobierca cyklu The Settlers od ojca tej właśnie serii

W Steam Early Access zadebiutowała właśnie wczesna wersja gry pt. Pioneers of Pagonia, czyli strategii o budowaniu małego królestwa. Wszystko to autorstwa Volkera Werticha, a więc ojca szalenie udanego cyklu The Settlers. Gra w pełnej, ostatecznej wersji będzie kosztowała ok. 140 zł, jednak obecnie, z okazji wejścia do early access, można ją kupić już za 118 zł, a więc z 15-procentową promocją. Już teraz wiemy, że produkcja pojawi się tylko na PC i otrzyma polskie napisy. Autorzy zakładają, że gra wyjdzie z early access za mniej więcej pół roku.

Na ten moment gra pozwala na zabawę na proceduralnie generowanych mapach. Gracze mogą ustalać cele i inne elementy, dopasowując wyzwania do swoich preferencji. Dostępnych jest także kilka gotowych map, przygotowanych przez autorów. Na ten moment wiadomo także, że twórcy nie mają w planach kampanii, nad czym osobiście trochę ubolewam. W przyszłości gra otrzyma jednak tryb kooperacyjny, co powinno ucieszyć osoby lubujące się w graniu po sieci. W kolejnych aktualizacjach pojawią się także nowe cele, chatka rybaka oraz opcja korzystania z górnictwa odkrywkowego, jak i z większych magazynów:

Z okazji premiery w early access wiadomo też, jakie wymagania musi spełnić nasz desktop lub laptop, aby cieszyć się grą na minimalnych oraz maksymalnych ustawieniach graficznych. Jak można się spodziewać po tego typu produkcjach, wymagania są bardzo, ale to bardzo rozsądne. Aby zagrać, wystarczy nam już czterordzeniowy procesor sparowany z 8 GB pamięci RAM oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile lub AMD Radeon RX47. Z kolei aby cieszyć się nieco wyższymi ustawieniami, potrzebować będziemy procesora sześciordzeniowego, 16 GB pamięci RAM oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5600 XT.

