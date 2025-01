Tekken 8 otrzyma wersję demonstracyjną. Kto zagra jako pierwszy? Nie będą to posiadacze pecetów

Tuż po Nowym Roku spodziewamy się premiery długo oczekiwanej gry pt. Tekken 8. Chyba nie trzeba tłumaczyć, jak wielkie znaczenie ma ta seria dla fanów bijatyk. Warto zauważyć, że na wzór poprzednich odsłon nadchodząca "ósemka" będzie dostępna dla posiadaczy current-genowych konsol PlayStation i Xbox, a także komputerów osobistych. Nie ma zatem mowy o wersji na starsze generacje. Dodatkowo okazuje się, że to PS5 jako pierwsze otrzyma wersję demonstracyjną.

Bandai Namco po raz kolejny zaskoczyło. Twórcy przygotowali fragment gry Tekken 8, który już wkrótce, zupełnie za darmo (bo w formie dema) będą mogli sprawdzić wszyscy zainteresowani. Jako pierwsi zagrają posiadacze konsoli PlayStation 5. Odbędzie się to już 14 grudnia, czyli już w najbliższy czwartek. Z kolei 21 grudnia wersja demonstracyjna gry pojawi się na pozostałych platformach (PC/Steam oraz Xbox Series X/S).

