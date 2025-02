Tekken 8 - tak wygląda zapowiadany tryb Arcade Quest. Dłuższy fragment rozgrywki ukazujący zmagania w salonie z automatami

Tegoroczne odsłony wielkich bijatyk zdecydowanie poradziły sobie z presją. Szósta część Street Fightera była jednym z letnich hitów, wprowadzając przy tym wiele ciekawych usprawnień uatrakcyjniających rozgrywkę. W zeszłym miesiącu z kolei NetherRealm Studios wypuściło Mortal Kombat 1, które wprowadziło wiele zmian, i to nie tylko fabularnych. Na początku przyszłego roku zaś Bandai Namco przedstawi nam nową odsłonę Tekkena.

Tekken 8 wprowadzi między innymi Arcade Quest, w specyficzny sposób symulujący zmagania na kultowych automatach. Bandai Namco udostępniło pierwszy dłuższy gameplay prezentujący ten tryb.

Tryb Arcade Quest może być całkiem dobrym sposobem na powrót po latach do serii lub po prostu pierwszy trening dla zupełnych nowicjuszy. Po stworzeniu własnego awatara wchodzimy do lokacji stylizowanej na klasyczny salon gier. Tam natykamy się na kilka osób, które uczą nas podstawowych mechanik, które przydadzą nam się na pierwsze zmagania w Tekken 8. I tak misja po misji, poprzez wstępną demonstrację zmiany wyglądu postaci, docieramy do opcji pozwalającej sprawdzić się na pierwszym turnieju.

Jak widać, pod kątem przystępności Bandai Namco idzie podobną drogą do chociażby twórców Mortal Kombat 1, którzy wyjątkowo zadbali o to, by każdy gracz miał odpowiedni dla swoich preferencji próg wejścia. Do nowego Tekkena powrócą też pewne popularne tryby z przeszłości, na czele z Tekken Ball. Nie zabraknie też rzecz jasna rozbudowanego trybu fabularnego, kontynuującego to, co działo się w "siódemce". Tekken 8 wejdzie na rynek 26 stycznia 2024 roku na komputery osobiste oraz konsole Sony i Microsoftu aktualnej generacji.

