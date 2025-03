Pierwszy laptop z przezroczystym ekranem od Lenovo. Firma szykuje się do prezentacji, a my znamy już wygląd sprzętu

Podczas targów elektroniki CES 2024 zaprezentowano wiele ciekawych rozwiązań, które dotyczyły różnego rodzaju wyświetlaczy. Samsung przedstawił wtedy ekrany, które mogą się zwijać, rozsuwać, a nawet składać w zakresie 360 stopni. LG pokazało TV z przezroczystym panelem OLED, który imponował możliwościami. Wszystko wskazuje na to, że ten ostatni trend wkracza do innych urządzeń. Lenovo już niebawem zaprezentuje laptopa, który skorzysta z takiego ekranu.

Targi MWC 2024, które odbędą się w Barcelonie w dniach od 26 do 29 lutego 2024 roku, ponownie przypomną nam o przezroczystych wyświetlaczach. Właśnie wtedy Lenovo zaprezentuje swój nowy model laptopa, który będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania.

Sama idea przezroczystych wyświetlaczy nie jest nowa, gdyż takie rozwiązania pojawiały się już ponad dekadę temu. Natomiast wtedy ich produkcja była dość kosztowna, więc nigdy nie stały się zbyt popularne. Czasy się jednak zmieniły - zarówno produkcja, jak i związane z nią koszty są teraz nieco niższe, a na rynku powoli pojawiają się kolejne urządzenia, które korzystają z transparentnych ekranów. Następnym ma szansę zostać tytułowy laptop od Lenovo, który dopiero zostanie zaprezentowany na targach MWC 2024. Jednak w internecie pojawiły się już rendery, więc mamy mały podgląd tego, co niebawem zobaczymy.

Cała konstrukcja prezentuje się dość futurystycznie, tym bardziej że oprócz przezroczystego ekranu (prawdopodobnie panel OLED) mamy również do czynienia z transparentnym panelem, na którym wyświetlana jest klawiatura. Przypomina to rozwiązanie podobne do elementów z tworzywa sztucznego z nadrukowanymi grafikami, pod którymi umieszczono podświetlenie LED. Oczywiście może być to po prostu kolejny ekran. W tej chwili jedyną informacją, jaką można uznać za pewnik, jest to, że laptop będzie pracował pod kontrolą systemu Windows 11. Wszystkie inne szczegóły zostaną zdradzone podczas pokazu w Barcelonie. Praktyczność takiego rozwiązania nie jest zbyt duża, choć sam design jest bardzo efektowny.

