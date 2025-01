LG Signature OLED T - pierwszy TV na świecie z przezroczystym ekranem. Firma ukazała także zmiany w modelach na 2024 rok

Na targach CES (Consumer Electronics Show) co roku przedstawianych jest wiele różnych urządzeń, które często prezentują sobą nowoczesną technologię, jakiej nie ma jeszcze na rynku. Właśnie w tym kontekście możemy mówić o nowym telewizorze zaprezentowanym przez LG, który jako pierwszy na świecie może skorzystać z przezroczystego panelu OLED. Firma przedstawiła także nowości w telewizorach z różnych serii na 2024 rok. Niektóre modele skorzystają z nowego układu Alpha 11.

"Muszę przyznać, że spośród dotychczasowych prezentacji, to właśnie nowy telewizor LG Signature OLED T (litera T jest skrótem od ang. transparent, czyli przezroczysty) zrobił na mnie największe wrażenie. Pod względem samej konstrukcji mamy do czynienia z 77-calowym panelem OLED o rozdzielczości 4K, który jest całkowicie przezroczysty. Pozwala to na całkiem spore możliwości, a to, w jaki sposób się prezentuje oraz jak funkcjonuje sam sprzęt, jest naprawdę intrygujące. Urządzenie na dodatek nie wymaga podłączenia żadnych przewodów, więc mówimy to o niemal całkowicie bezprzewodowym rozwiązaniu - również w kontekście przesyłania dźwięku, obrazów i materiałów wideo (wszystko dzięki modułowi Zero Connect Box).

Mamy także dostęp do funkcji Always on Display (AOD), która pozwala na wyświetlanie filmów, a także zaimplementowanych animacji. Ten efekt jest niezmiernie widowiskowy, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę, jak całość komponuje się z resztą pomieszczenia. TV może skorzystać również z T-Bar, a więc paska informacyjnego, który wyświetli się wzdłuż dolnej części ekranu - może się na nim wyświetlać prognoza pogody, odtwarzane utwory muzyczne lub wiadomości. Nowość wejdzie do sprzedaży jeszcze w 2024 roku, natomiast z pewnością do tanich nie będzie należeć (mając na uwadze choćby to, że poprzedni bezprzewodowy TV kosztował 4,999 dolarów). Oczywiście możemy korzystać z TV w trybie "przezroczystym", jak i zwykłym.

Pozostały więc zapowiedzi aktualizacji w seriach: B4, C4, G4 oraz M4. Z zauważalnych zmian w tabeli można wyczytać, że modele z linii C nie doczekają się lepszych matryc MLA (Micro Lens Array) OLED, które znajdą się jedynie w seriach G i M. Natomiast ta pierwsza (C) będzie mogła skorzystać z odświeżania na poziomie 144 Hz, a także większej ilości portów HDMI 2.1 niż do tej pory. Z kolei droższe modele z serii G i M skorzystają z najlepszych wspomnianych paneli MLA OLED o większych rozmiarach (do 83"). Przy okazji otrzymają najnowszy procesor Alpha 11, który jest obecny również w omówionym na początku LG Signature OLED T.

LG B4 LG C4 LG G4 LG M4 Matryca OLED MLA OLED Rozdzielczość 4K Procesor Alpha 8 Alpha 9 Gen 7 Alpha 11 Alpha 11 Częstotliwość odświeżania 120 Hz 144 Hz 144 Hz (55 - 83") Porty HDMI 2.1 4 3 System operacyjny webOS 24 Wbudowany Chromecast Tak Dostępne rozmiary 48, 55, 65, 77" 42, 48, 55, 65, 77, 83" 55, 65, 77, 83, 97" 65, 77, 83, 97"

