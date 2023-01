LG OLED Signature M3 - telewizor, który może działać całkowicie bezprzewodowo i bez widocznego okablowania

Kilka dni temu informowaliśmy o najnowszych telewizorach LG OLED na 2023 rok. Koreański producent zdecydował się na wprowadzenie nowego panelu OLED evo z technologią Micro Lans Array, co poskutkuje znacznie większą jasnością szczytową, sięgającą na skrawku ekranu w HDR nawet 2100 nitów. Modele B3, C3, G3 oraz Z3 to jednak nie wszystkie nowości jakie przygotowała na ten rok firma LG. Kolejnym urządzeniem będzie OLED Signature M3, który ma pozwolić na korzystanie ze sprzętu bez konieczności podłączenia do niego jakiegokolwiek okablowania. W jaki sposób udało się to osiągnąć?

Na targach CES 2023 firma LG zaprezentowała telewizor OLED Signature M3, który charakteryzuje się brakiem konieczności podłączania bezpośrednio do ekranu jakichkolwiek kabli.

LG OLED Signature M3 to telewizor wyposażony w 97-calowy ekran o rozdzielczości 4K wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, do samego telewizora nie trzeba podłączać żadnego okablowania, a dzięki temu może działać on w pełni bezprzewodowo. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej skrzynki "Zero Connect", która łączy się bezprzewodowo z ekranem z odległości do 10 metrów maksymalnie, przerzucając w ten sposób sygnał wideo oraz audio. Na pozór rozwiązanie wygląda zatem podobnie jak u Samsunga (skrzynka One Box), przy czym tam konieczne jest podłączenie pojedynczego kabla, z kolei tutaj całość ma pracować bez tego wymogu.

Ze względu na wykorzystanie 120 Hz ekranu oraz portów HDMI 2.1 (do dyspozycji oddano łącznie trzy złącza HDMI), LG OLED Signature M3 sprawdzi się również jako rozwiązanie dla graczy. Obsługiwane są również popularne formaty HDR tj. HDR10, HLG oraz Dolby Vision (DV będzie działać również w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 120 Hz, co jest istotne z punktu widzenia nowych gier, które wspierają rozszerzony format HDR). Telewizor bazuje na systemie Smart TV webOS 23, o którym nieco więcej informowaliśmy w poprzednim materiale. LG na razie nie potwierdził dokładnej daty dostępności oraz ceny. Biorąc jednak pod uwagę zastosowane rozwiązania, a także wykorzystanie 97-calowego ekranu OLED, z całą pewnością będzie to bardzo droga nowinka technologiczna.

Źródło: LG, FlatpanelsHD