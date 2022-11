Philips 27B1U7903 – nowoczesny monitor z portem Thunderbolt 4 oraz ekranem IPS z podświetleniem typu Mini LED

Firma Philips wprowadza na rynek nowy model monitora do zastosowań profesjonalnych. Mowa o modelu Philips 27B1U7903, który powinien zadowolić wszystkich tych, którzy oczekują od monitora również satysfakcjonującej jakości HDR. Firma potwierdziła również polską premierę, a przy okazji poznaliśmy sugerowaną cenę urządzenia. Philips 27B1U7903 wyceniono na kwotę 6105 złotych i choć nie jest to niska kwota, to przy zastosowanej specyfikacji moglibyśmy spodziewać się jeszcze wyższej wyceny.

Philips 27B1U7903 wyposażono w matrycę IPS o dość wysokim (jak na standardy tego typu ekranu) kontraście statycznym, wynoszącym 1300:1. Dzięki podświetleniu typu Mini LED (2304 strefy podświetlenia), w wielu wypadkach kontrast będzie jednak dużo większy. Monitor dodatkowo posiada powłokę Quantum Dot, co pozwala na osiągnięcie szerokiego pokrycia przestrzeni barw Adobe RGB (ponad 99%), DCI-P3 (blisko 98%) oraz Rec.2020 (80,4%). Ekran ma przekątną 27 cali oraz rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli. Zgrzytem może być jednak niska częstotliwość odświeżania, wynosząca 60 Hz.

Philips 27B1U7903 Matryca IPS (In-plane switching) Przekątna 27 cali Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, 16:9 Odświeżanie 60 Hz Zakrzywienie - Czas reakcji 4 ms (GtG) Kontrast statyczny 1300:1 Luminancja 1000 nitów (SDR), do 1400 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR 1400 Pokrycie przestrzeni barw sRGB 100% (154% objętości sRGB) Pokrycie przestrzeni barw Adobe RGB 99,2% Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 97,2% Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort

1x Thunderbolt 4 (DP 1.4, ładowanie mocą do 90 W)

1x USB-C (Thunderbolt 4, typu USB-out z funkcją displaychain; moc 15 W) Głośniki - Najważniejsze cechy monitora Podświetlenie typu Mini LED (2304 stref podświetlenia)

Powłoka Quantum Dot Cena 6105 złotych

Monitor Philips 27B1U7903 posiada również konkretny zestaw portów. Oprócz dwóch HDMI 2.0 oraz pełnego DisplayPort (nie wiemy jednak w jakiej wersji), do dyspozycji oddano dodatkowo port Thunderbolt 4 o mocy 90 W (zgodny z DisplayPort 1.4, jak również z możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 90 W) oraz drugi port Thunderbolt 4 (typu out) z funkcją displaychain, umożliwiającą szeregowe podłączenie maksymalnie czterech dodatkowych monitorów, niezależnie od siebie pracujących. Kolejne złącze jakie znajdziemy w monitorze to Ethernet RJ-45, który przypada się jeśli komputer do którego podłączymy monitor, nie posiada takiego złącza. Sprzęt otrzymał ponadto certyfikat VESA DisplayHDR 1400, oznaczający że luminancja w trybie HDR sięga szczytowo 1400 nitów (w trybie SDR jest to 1000 nitów).

Źródło: Philips