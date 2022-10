Philips Evnia - nowa marka monitorów oraz peryferii dla graczy. W zestawie monitory z ekranami QD-OLED, Mini LED i OLED

Philips na rynku ekranów znany jest przede wszystkim z udanych telewizorów, charakteryzujących się m.in. unikalnym systemem podświetlenia Ambilight, który doskonale dopasowuje się do tego, co prezentowane jest na ekranie. W przypadku monitorów producent również ma całkiem bogate portfolio, gdzie ubogacone jest ono poprzez podobne rozwiązanie dotyczące podświetlenia - Ambiglow. Dzisiaj w Paryżu odbyła się konferencja prasowa firmy, podczas której zaprezentowano całkowicie nową markę dla wszystkich graczy. Philips Evnia - bo o niej mowa - oferuje monitory OLED, Mini LED oraz QD-OLED. Evnia to także całkowicie przebudowany ekosystem - nie tylko monitory, ale również peryferia w postaci myszek, klawiatur czy słuchawek.

Firma Philips podczas konferencji prasowej w Paryżu zaprezentowała nową markę Evnia, która skupia wokół siebie zarówno monitory jak również peryferia. Wśród monitorów znajdziemy modele z ekranem VA i podświetleniem Mini LED, OLED 42" oraz 34-calowy Quantum Dot OLED.

Najważniejszymi premierami podczas konferencji Philipsa w Paryżu były monitory Evnia z serii Evnia 8000. Wśród tej rodziny znajdziemy trzy propozycje dla wymagających graczy: Philips Evnia 34M2C7600MV z ekranem VA oraz podświetleniem Mini LED, Philips Evnia 42M2N8900 z 42-calowym ekranem OLED produkcji LG Display oraz Philips Evnia 34M2C8600, wykorzystujący 34-calowy panel QD-OLED, za produkcję którego odpowiada Samsung Display. Patrząc już na te informacje, łatwo wywnioskować z jaką dokładnie specyfikacją będziemy mieli do czynienia. Same matryce były już spotykane w kilku innych monitorach. W przypadku Philips Evnia 34M2C7600MV możemy liczyć na 34-calowy panel o rozdzielczości 3440 x 1440, odświeżaniem 165 Hz oraz kontrastem 3000:1 (ze względu na podświetlenie Mini LED oraz 1152 niezależne strefy podświetlenia, w rzeczywistych zastosowaniach kontrast będzie dużo wyższy). Monitor zaoferuje również jasność w trybie HDR na poziomie maksymalnie 1400 nitów (10% skrawek ekranu), co potwierdza otrzymany certyfikat VESA DisplayHDR 1400. Philips Evnia 34M2C7600MV charakteryzuje się także 100% pokryciem przestrzeni sRGB, blisko 93% przestrzeni Adobe RGB oraz prawie 98% dla DCI-P3. Sprzęt trafi do sprzedaży w grudniu w cenie 2069 euro (blisko 10 tysięcy złotych).

Philips Evnia 34M2C7600MV Philips Evnia 42M2N8900 Philips Evnia 34M2C8600 Matryca VA + Mini LED OLED QD-OLED Przekątna 34" 42" 34" Rozdzielczość 3440 x 1440 3840 x 2160 3440 x 1440 Odświeżanie 165 Hz 138 Hz 175 Hz Zakrzywienie 1500R - 1800R Czas reakcji 2,5 ms GtG 0,1 ms GtG 0,1 ms GtG Kontrast statyczny 3000:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 720 nitów (SDR)

900 nitów (HDR - środek ekranu)

1400 nitów (HDR, 10% skrawek ekranu) 150 nitów (SDR)

Do 600 nitów (skrawek ekranu) 150 nitów (SDR)

1000 nitów (skrawek ekranu) HDR VESA DisplayHDR 1400

HDR10 HDR10 VESA DisplayHDR 400 True Black

HDR10 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x USB-C (90 W, DP 1.4) 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x USB-C (90 W, DP 1.4) 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.0

1x USB-C (90 W, DP 1.4) Głośniki 5 W (x2) ? ? Waga z podstawą 10,35 kg ~14 kg ~11 kg Cechy charakterystyczne Podświetlenie Mini LED (1152 strefy wygaszania)

System podświetlenia Ambiglow Matryca OLED produkcji LG Display

System podświetlenia Ambiglow Matryca Quantum Dot OLED

System podświetlenia Ambiglow Cena 2069 euro 1959 euro 1849 euro

Philips Evnia 42M2N8900 to 42-calowy monitor z ekranem OLED o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli oraz z odświeżaniem 138 Hz. Czas reakcji matrycy wynosi 0,1 ms GtG, z kolei kontrast jak to w OLED-ach jest bardzo wysoki (dochodzący do nieskończoności), co przekłada się na perfekcyjną czerń (0 nitów). Trzeci monitor to Philips Evnia 34M2C8600, który wykorzystuje 34-calowy ekran Quantum Dot OLED produkcji Samsung Display. Matryca ta oferuje także odświeżanie na poziomie 175 Hz, rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli oraz czasem reakcji na poziomie 0.1 ms. Wszystkie wymienione monitory z serii Evnia 8000 mają również zaimplementowany system podświetlenia o nazwie Ambiglow - kolory dostosowują się do tego, co prezentowane jest na ekranie. Obudowa monitorów z kolei częściowo jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu, co jest nowością wśród monitorów do gier. Philips Evnia 42M2N8900 oraz Evnia 34M2C8600 trafią do sprzedaży w styczniu 2023 roku w cenach odpowiednio 1959 euro (ok. 9400 złotych) oraz 1849 euro (ok. 9000 złotych).

Philips zdradził także pierwsze szczegóły na temat tańszej i nieco niżej pozycjonowanej serii Evnia 5000, w składzie której znajdziemy m.in. monitor o oznaczeniu 27M2C5500W. Nie wszystkie parametry urządzenia zostały podane, ale wiemy że zostanie tutaj wykorzystany 27-calowy panel VA o rozdzielczości 2560 x 1440, o częstotliwości odświeżania 240 Hz oraz o promieniu krzywizny wynoszącym 1000R. Monitor zostanie wyposażony w cyfrowe porty HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4, a także USB HUB z czterema złączami USB-A. Podobnie jak w serii Evnia 7000, także w przypadku Evnia 5000 otrzymamy dedykowane akcesoria w postaci myszki (5000 Mouse), klawiatury (5000 Keyboard) oraz słuchawek (5000 Headset). Monitor Philips Evnia 27M2C5500W dostępny będzie w styczniu 2023 roku w cenie 579 euro (ok. 2800 złotych). Produkty z najniższej serii Evnia 3000 zostaną zaprezentowane w późniejszym czasie. Zachęcamy również do obejrzenia naszej galerii zdjęć na następnej stronie, gdzie pokazujemy monitory oraz informacje z konferencji firmy.

Źródło: PurePC