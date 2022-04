Philips Momentum 8000 27E1N8900 - profesjonalny monitor do pracy z ekranem 4K OLED... który nie straszy ceną

Na rynku monitorów, nawet tych przeznaczonych dla profesjonalnych użytkowników, dominują ekrany LCD. Mogą one oferować wprawdzie podświetlenie typu Mini LED, znacząco poprawiające kontrast oraz czerń, jednak w dalszym ciągu mowa o ekranach LCD. Matryce OLED są bardzo rzadko wykorzystywane, a w ostatnich miesiącach najgłośniej było o modelach LG UltraFine OLED Pro 32BP95E oraz 27BP95E, które odznaczały się przede wszystkim bardzo wysoką ceną. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce swoich sił w podobnych produktach będzie chciał spróbować Philips. W sieci pojawiły się informacje na temat specyfikacji technicznej profesjonalnego monitora Philips Momentum 8000 27E1N8900. W przeciwieństwie do LG, ma oferować znacznie atrakcyjniejszą cenę.

Philips Momentum 8000 27E1N8900 to najnowszy monitor przygotowany z myślą o pracy z grafiką. Wykorzystuje on 27-calowy ekran 4K OLED.

Philips Momentum 8000 27E1N8900 wykorzystuje 27-calowy ekran OLED o rozdzielczości panoramicznej 3840 x 2160 pikseli oraz odświeżaniu 60 Hz. Ekran OLED zaoferuje 100% pokrycie przestrzeni sRGB (przy całkowitej objętości sięgającej 150%) oraz po 99% pokrycia przestrzeni barw Adobe RGB i DCI-P3. Kontrast statyczny wynosi 1000000:1, natomiast luminancja czerni to idealne 0 nitów. Jasność w trybie SDR ma sięgać 250 nitów, podczas gdy szczytowa luminancja w trybie HDR wynosi 540 nitów. Nie brakuje oczywiście tutaj certyfikatu VESA DisplayHDR 400 True Black, potwierdzający zgodność z HDR.

Uśredniony błąd deltaE dla przestrzeni sRGB nie powinien przekraczać 1 punktu. Czas reakcji matrycy OLED to 0,1 ms dla przejść z szarości do szarości (G2G). Wśród wbudowanych portów znajdziemy dwa cyfrowe HDMI 2.0 oraz jeden DisplayPort 1.4. Nie zabraknie także jednego złącza USB 3.2 typu C Gen.1 z możliwością ładowania innych urządzeń mocą maksymalnie 90 W. Ponadto monitor oferuje HUB USB, składający się z czterech portów USB 3.2 typu A oraz jednego USB typu B. Dostępność monitora została na razie potwierdzona dla rejonów USA oraz Azji, natomiast sprzedaż w Europie nie została jeszcze potwierdzona. Według TFT Central, cena Philips Momentum 8000 27E1N8900 ma sięgać około 1050-1060 dolarów, a więc znacznie mniej do wspomnianych wcześniej propozycji od LG.

