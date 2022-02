Alienware 34 QD-OLED - pierwszy na świecie monitor do gier z matrycą Quantum Dot OLED dostał w końcu oficjalną cenę

Jedną z najważniejszych zapowiedzi podczas tegorocznych targów CES była informacja Samsunga o wdrożeniu masowej produkcji paneli QD-OLED, które łączą w sobie zalety matryc organicznych z warstwą kropek kwantowych (Quantum Dot). Ze względu na problemy, jakie Samsung musi wciąż rozwiązać, w tym roku produkcja ekranów ograniczona jest do trzech rozmiarów, z czego dwa przygotowane są z myślą o telewizorach (55 oraz 65 cali), a tylko jeden jest stworzony dla monitorów (ultrapanoramiczne 34"). Firmą, która jako pierwsza ujawniła szczegóły takiego monitora, jest Dell Alienware. Podczas targów CES w Las Vegas pokazano model Alienware 34, teraz natomiast poznaliśmy szczegóły dotyczące ceny. Biorąc pod uwagę wykorzystanie zupełnie nowej technologii produkcji ekranu, cena jest niższa niż się spodziewaliśmy.

Nowy monitor Alienware 34 QD-OLED został wyceniony na kwotę 1299 dolarów. Biorąc pod uwagę wykorzystanie zupełnie nowego typu matrycy, spodziewaliśmy się znacznie wyższej ceny.

Producent potwierdził, iż 34-calowy model monitora Alienware AW3423DW (oznaczenie urządzenia z panelem QD-OLED) będzie kosztował w USA 1299 dolarów. Mowa zatem o okolicach 5200 złotych, gdybyśmy nie wliczali do finalnych kwoty podatku VAT. Przy ewentualnym przeliczeniu 1 USD = 1 euro, w naszym kraju nowy model Alienware 34 powinien zamknąć się w okolicach 6000 złotych. Oczywiście jest to nadal bardzo wysoka kwota, zwłaszcza jak za 34-calowy monitor o proporcjach 21:9 oraz rozdzielczości UWQHD. Niemniej jednak biorąc pod uwagę wykorzystanie nowej technologii obrazu, która zaoferuje nieporównywalnie lepszą jakość niż VA czy IPS, kwota wydaje się być do przełknięcia.

Alienware 34 QD-OLED to 34-calowy monitor o rozdzielczości 3440x1440 pikseli oraz 175 Hz częstotliwością odświeżania. Wykorzystuje on matrycę QD-OLED produkcji Samsung Display, który oferuje m.in. szczytową jasność na poziomie 1000 nitów (250 nitów dla całego, białego ekranu), kontrast dochodzący do nieskończoności, perfekcyjną czerń oraz odpowiednio 99,3% i 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i sRGB (dla sRGB cała objętość sięga 149%). Matryca ma ponadto oferować bardzo niski, uśredniony błąd deltaE, poniżej 2 punktów już po wyjęciu z pudełka. Ekran odznacza się także ekstremalnie niskim czasem reakcji, wynoszącym 0,1 ms GtG. Monitor Alienware 34 Quantum Dot OLED dodatkowo jest zakrzywiony - promień krzywizny wynosi 1800R. Sprzęt będzie ponadto certyfikowany logiem NVIDIA G-SYNC Ultimate, co oznacza, że wewnątrz monitora znajdzie się dodatkowy moduł G-SYNC. Jeśli chodzi o zastosowane porty, to Alienware 34 QD-OLED zaoferuje m.in. dwa złącza HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, cztery USB typu A, sieciowy port Ethernet RJ-45 oraz gniazdo audio-jack 3.5 mm. Waga monitora wynosi natomiast 7.07 kg. Dokładna data dostępności pozostaje w dalszym ciągu nie znana - z pewnością wpływ na opóźnienia mają doniesienia o problemach Samsunga z uzyskiem matryc QD-OLED.

Źródło: TechPowerUp