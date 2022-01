Sony BRAVIA XR A95K - pierwszy telewizor na rynku, wyposażony w matrycę QD-OLED. Plus modele A90K oraz A80K z WRGB OLED

Podczas targów CES 2022, Samsung ujawnił pierwsze konkretne informacje dotyczące ekranów QD-OLED, które w tym roku pojawią się w telewizorach oraz monitorach. Wiemy już, w najbliższych miesiącach koreański producent planuje masową produkcję trzech paneli: 55" oraz 65" dla telewizorów, a także 34" dla ultrapanoramicznych monitorów. O ostatnim z nim - modelu Alienware 34 QD-OLED - już pisaliśmy dzisiaj na łamach PurePC. Podczas CES 2022, poznaliśmy także szczegóły pierwszego telewizora z ekranem Quantum Dot OLED. Mowa o sprzęcie Sony BRAVIA MASTER XR A95K, który będzie oferowany w dwóch rozmiarach. Japończycy ponadto zaprezentowali dwa inne telewizory - BRAVIA XR A90K oraz BRAVIA XR A80K z panelami OLED WRGB od LG Display.

W tym roku Sony wprowadzi do sprzedaży trzy serie telewizorów OLED. Topowym przedstawicielem będzie BRAVIA XR A95K z linii MASTER. W tym wypadku japoński producent zdecydował się na wybór paneli Quantum Dot OLED produkcji Samsung Display. Flagowy TV będzie oferowany w dwóch rozmiarach: 55" oraz 65". Jak już wiemy, jest to związane z faktem, że Samsung w tym roku produkuje QD-OLED tylko w tych dwóch wymiarach dla TV. Ze wstępnej specyfikacji QD-OLED wiemy także, że telewizory będą w stanie uzyskać maksymalną luminancję na poziomie ponad 1000 nitów (10% ekranu) oraz ponad 1500 nitów (3% ekranu). Telewizor Sony BRAVIA XR A95K będzie wspierał także trzy formaty HDR: HDR10, Dolby Vision oraz HLG.

Sony BRAVIA MASTER XR A95K Sony BRAVIA XR A90K Sony BRAVIA XR A80K Ekran QD-OLED OLED WRGB OLED WRGB Przekątna 55", 65" 42', 48" 55", 65", 77" Rozdzielczość 3840x2160 3840x2160 3840x2160 Odświeżanie 120 Hz 120 Hz 120 Hz HDR HDR10, Dolby Vision, HLG HDR10, Dolby Vision, HLG HDR10, Dolby Vision, HLG Porty 2x HDMI 2.1

2x HDMI 2.0b Funkcje HDMI 2.1 VRR, ALLM, eARC, HFR (4K/120FPS) VRR, ALLM, eARC, HFR (4K/120FPS) VRR, ALLM, eARC, HFR (4K/120FPS) System audio 2.2 (60 W) 2.1 (25 W) 3.2 (50 W) Wsparcie dla Dolby Atmos Tak Tak Tak Wsparcie dla DTS Tak Tak Tak Wsparcie dla AV1 Tak Tak Tak System SmartTV Google TV 10 Google TV 10 Google TV 10

Dla fanów mniejszych przekątnych, Sony przygotowało model BRAVIA XR A90K, który będzie oferowany w wariantach 42" oraz 48". W tym wypadku mamy już do czynienia z ekranami OLED WRGB produkcji LG Display. Trzecią serią będzie BRAVIA XR A80K, dostępny w rozmiarach 55", 65" oraz 77". Obie serie telewizorów będą wspierać te same formaty HDR, co wymieniony wyżej A95K. Wszystkie trzy modele od Sony będą wyposażone w łącznie 4 porty HDMI, z czego dwa to HDMI 2.1 o pełnej funkcjonalności, a więc ze wsparciem dla VRR, ALLM, eARC oraz HFR (4K przy maksymalnie 120 Hz). Telewizory będą pracowały pod kontrolą systemu Google TV 10.

