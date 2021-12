LG UltraFine OLED Pro 32BP95E oraz 27BP95E - nowe monitory Ultra HD, przygotowane z myślą o profesjonalnym zastosowaniu

W styczniu tego roku firma LG ogłosiła nową linię monitorów UltraFine OLED Pro, które przygotowane zostały z myślą o profesjonalnym zastosowaniu. W Polsce możemy obecnie znaleźć model LG UltraFine OLED Pro 32EP950, który posiada 31,5-calowy ekran o rozdzielczości 3840x2160 pikseli. Wyceniony jest on na kwotę 15999 złotych, co dla wielu osób jest ceną nie do przebrnięcia. Być może po przetarciu szlaków, przyszłoroczne modele będą wycenione nieco lepiej. LG już teraz bowiem zaprezentowało dwa nowe modele monitorów z tej serii, które do sprzedaży trafią jeszcze w styczniu. Mowa o LG UltraFine OLED Pro 27BP95E oraz OLED Pro 32BP95E. W obu wariantach możemy liczyć na rozdzielczość 4K i nieco zmienioną obudowę względem pierwszej generacji.

Firma LG zamierza rozwijać swoją linię monitorów PRO - UltraFine OLED Display. Już w styczniu pojawią się w sprzedaży dwa nowe modele o oznaczeniach 27BP95E oraz 32BP95E. Oby tylko ceny były bardziej przystępne niż przy pierwszej generacji...

Monitory LG UltraFine OLED Pro 27BP95E oraz OLED Pro 32BP95E charakteryzują się wykorzystaniem błyszczącej matrycy OLED o rozdzielczości 3840x2160 pikseli oraz przekątnej odpowiednio 27 oraz 31,5 cali. Urządzenia charakteryzują się odświeżaniem na poziomie 60 Hz z czasem reakcji wynoszącym 1 ms GtG. Ze względu na specyfikę diod OLED, kontrast sięga nieskończoności, natomiast luminancja czerni to 0 nitów (diody zostają wygaszone). Monitory wspierają także HDR, co zostało potwierdzone certyfikatem VESA DisplayHDR 400 True Black.

Nowe modele LG UltraFine OLED Pro z serii BP mają dwie różnice względem poprzedników z linii EP. Po pierwsze w zestawie znajdziemy specjalne panele przeciwodblaskowe, które możemy nałożyć na monitory, tym samym poprawiając warunki pracy. Po drugie, nowe modele od LG posiadają specjalne czujniki do automatycznej kalibracji, by kolory były wyświetlane zgodne z przeznaczeniem w warunkach optymalnych dla uzyskania jak największej produktywności. Jeśli chodzi o odwzorowanie barw, to oba modele z serii BP pokrywają 99% przestrzeni Adobe RGB oraz DCI-P3. Ceny niestety nie zostały jeszcze ogłoszone.

Specyfikacja LG UltraFine OLED Pro 27BP95E LG UltraFine OLED Pro 32BP95E Technologia obrazu OLED OLED Przekątna 27" 31,5" Rozdzielczość 3840x2160 pikseli (16:9) 3840x2160 pikseli (16:9) Kontrast ∞:1 ∞:1 Pokrycie barw Adobe RGB 99% 99% Pokrycie barw DCI-P3 99% 99% Częstotliwość odświeżania 60 Hz 60 Hz Czas reakcji 1 ms GtG 1 ms GtG Akcesoria Czujniki autokalibracji, panele przeciwodblasowe Czujniki autokalibracji, panele przeciwodblaskowe HDR OLED Pixel Dimming HDR

VESA DisplayHDR 400 True Black OLED Pixel Dimming HDR

VESA DisplayHDR 400 True Black Porty 1x HDMI 2.0

2x DisplayPort 1.4

1x USB C (DP 1.4, 90 W)

USB 3,0 Upstream/downstream 1x HDMI 2.0

2x DisplayPort 1.4

1x USB C (DP 1.4, 90 W)

USB 3.0 Upstream/downstream

Źródło: Notebookcheck, VideoCardz