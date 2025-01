Pełna lista gier do odebrania z Epic Games Store. Zaraz po Saints Row dostępny będzie polski Ghostrunner

Epic Games Store jest platformą, która oferuje cyfrowe wersje gier. Natomiast, aby zachęcić użytkowników do korzystania z niej, co tydzień gracze mogą liczyć na odebranie jednej produkcji za darmo. Obecnie trwa jednak specjalne wydarzenie, dzięki któremu co 24 godziny dostępna jest inna gra, którą można bez opłat dodać do swojej biblioteki. W internecie pojawiło się zestawienie wszystkich tytułów, jakie ostatecznie trafią do sklepu w ramach omawianego wydarzenia.

Epic Games Store dzięki trwającemu właśnie wydarzeniu ma zamiar każdego dnia udostępniać jedną darmową grę. Do tej pory gracze mogli odebrać już 12 różnych produkcji. Właśnie poznaliśmy pozostałe tytuły, jakie będą dostępne.

Informacja o kolejnych grach, jakie będą dostępne do odebrania w ramach całej akcji, pojawiła się na koncie @PC_Focus_ w serwisie X (Twitter). Zazwyczaj są na nim udostępnianie "przecieki" i inne wiadomości dotyczące gier wideo. Ostatecznie do promocyjnej oferty ma trafić 17 gier, natomiast do tej pory gracze odebrali 12 tytułów. Jeszcze dziś (31.12) możemy przypisać do swojego konta grę Saints Row. Natomiast od godziny 17:00 dostępna będzie kolejna produkcja, którą według omawianych informacji jest polski tytuł Ghostrunner (92% pozytywnych recenzji na Steam, 8,1/10 Metacritic - ocena użytkowników / PC).

The next Epic Store FREE games has been leaked:



13th game : Ghostrunner



14th game : Escape Academy



15th game : 20 minutes till dawn



16th game : A plague tale innocence



17th game : Marvel's Guardians of the Galaxy pic.twitter.com/cPR7Ebma9M — PC_Focus (@PC_Focus_) December 30, 2023

Następną darmową produkcją ma być nieco mniej znane Escape Academy, które cieszy się całkiem dobrymi recenzjami w serwisie Steam (86%) oraz na Metacritic (8,6/10, PC). W tym wypadku mamy do czynienia z grą logiczną, a naszym zadaniem jest ucieczka z escape roomów. Piętnastym tytułem będzie 20 Minutes Till Dawn, czyli dynamiczna strzelanka z gatunku roguelike (6,8/10 Metacritic, 92% Steam). Pozostało jeszcze bardzo udane A Plague Tale: Innocence (8,5/10 Metacritic, 91% Steam), a także Marvel's Guardians of the Galaxy (8,6 Metacritic, 94% Steam). Oczywiście każde tego typu nieoficjalne informacje należy brać z lekkim przymrużeniem oka, natomiast wspomniany profil z X'a ma na swoim koncie wiele postów, które z wyprzedzeniem przedstawiały sprawdzone wiadomości.

Źródło: X @PC_Focus_