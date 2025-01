Saints Row - gra do odebrania za darmo na Epic Games Store. Czasu pozostało bardzo niewiele

Na platformie z grami cyfrowymi Epic Games Store trwa właśnie specjalne wydarzenie, dzięki któremu codziennie dostępny jest jeden tytuł za darmo. Do tej pory mogliśmy odebrać już 11 różnych produkcji i właśnie mamy szansę na dodanie do biblioteki kolejnej gry. Jest nią piąta odsłona Saints Row, która stanowi swoisty reboot całej serii. Czasu zostało niewiele, więc warto się pospieszyć, aby ta promocyjna oferta nie umknęła nam sprzed nosa.

Jeśli do tej pory nie mieliśmy możliwości zagrać w najnowszą odsłonę Saints Row, to właśnie nadarzyła się ku temu idealna okazja. Produkcja jest dostępna za darmo w cyfrowym sklepie Epic Games Store.

Grę odbierzemy bez opłat tylko do dnia 31 grudnia 2023 roku. O godzinie 17:00 do darmowej oferty zostanie wprowadzony kolejny tytuł, więc mamy dość ograniczony czas. Aby odebrać grę Saints Row i dodać ją do swojej biblioteki, musimy udać się pod ten adres. Saints Row mimo tego samego tytułu co pierwsza część, jest piątą odsłoną z serii. Stanowi ona prequel i jest swoistym rebootem całości wydanym w 2022 roku. Produkcja jest bardzo podobna pod względem mechanik i rozgrywki do znanej serii Grand Theft Auto, natomiast mamy w niej do czynienia z nieco bardziej szalonym humorem.

O ile jednak poprzednie odsłony cieszyły się dobrym odbiorem, tak w przypadku Saints Row (5) opinie graczy są mieszane. W serwisie Steam pozytywne recenzje graczy z ostatnich 30 dni stanowią 60%, choć dla kontrastu można dodać, że analogicznie w przypadku Starfielda wartość ta wynosi aktualnie 28%. Natomiast trochę gorzej sytuacja wygląda, kiedy spojrzymy na oceny użytkowników z portalu Metacritic. W tym wypadku średnia ocen ze wszystkich platform wynosi 3,1/10. Warto natomiast samemu się przekonać i wyrobić sobie opinię o grze - tym bardziej że mamy teraz ku temu idealną okazję.

Źródło: Epic Games Store