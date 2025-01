Epic Games Store z rewelacyjnymi promocjami na gry. Prezes firmy chwali się liczbą aktywnych użytkowników

Na Epic Games Store wystartowała świąteczna wyprzedaż. To świetna okazja, żeby nabyć głośne gry w dobrych cenach. Powróciły bowiem także kupony promocyjne, dzięki którym możliwe jest obniżenie cen o dodatkowe 33%. Jednocześnie CEO firmy udzielił portalowi The Verge wywiadu, w którym ujawnił, ilu aktywnych użytkowników miesięcznie posiada serwis. Liczby te są dużo lepsze niż wyniki finansowe i można przypuszczać, że duża w tym zasługa darmowych gier.

Kupon ze zniżką jest automatycznie wykorzystywany, jeśli posiadacz konta dokonuje zakupu co najmniej jednego objętego promocją produktu za łącznie minimum 59,99 zł. Co więcej, wraca on do użytkownika za każdym razem po przeprowadzeniu kwalifikującej się transakcji. Dzięki niemu możliwe jest nabycie wielu gier w historycznie niskich cenach. Choć wielu graczy preferuje Steama, to wyprzedaż ta ponownie pokazuje, jak wartościowa i potrzebna jest solidna konkurencja na rynku cyfrowej dystrybucji gier. Przykładowe oferty po zastosowaniu kuponu prezentujemy poniżej:

Tim Sweeney, CEO i założyciel Epic, udzielił ostatnio także wywiadu portalowi The Verge, w którym pochwalił się liczbą aktywnych użytkowników swojej platformy. Obecnie miesięcznie korzysta z niej 80 mln osób, a to oznacza, że zbliża się ona do wyniku, który notuje zazwyczaj Steam (120 mln aktywnych użytkowników miesięcznie). Pod tym względem Epic Games Store, wraz ze swoim launcherem, odniósł bardzo duży sukces. Niestety nie przekłada się to na dobre wyniki finansowe. Od początku swojego istnienia EGS notuje pokaźne straty, a w ostatnim okresie był prawdopodobnie główną przyczyną większych zwolnień w samym Epiku. To oznacza, że za dużą liczbą miesięcznych użytkowników stoją zapewne głównie darmowe gry.

