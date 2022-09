Pandemic Train - polski miks This War of Mine i Snowpiercera na gameplay trailerze. Gra wygląda obiecująco

Na początku przyszłego roku na pecetach (Steam) pojawi się obiecująca, survivalowa gra z widokiem 2,5D. Mowa o Pandemic Train, w którym będziemy dowodzić załogą pociągu przemierzającego postapokaliptyczne pustkowia spustoszone wojną i śmiercionośną plagą. Naszym nadrzędnym celem będzie przetrwanie do momentu aż odnajdziemy lekarstwo. Deweloperzy ze studia Trigger Labs nie ukrywają, że tworząc grę inspirowali się This War of Mine.

W survivalowej grze Pandemic Train naszym nadrzędnym celem będzie przetrwanie do momentu aż odnajdziemy lekarstwo na śmiercionośną plagę.

W sieci pojawił się właśnie nowy gameplay trailer gry Pandemic Train. Przedstawia on m.in. zarządzanie zasobami w obrębie tytułowego pociągu, a także eksplorację pandemicznego świata poza pociągiem. Zwiastun ujawnia, że owa eksploracja będzie zadaniem niebezpiecznym, a w samej grze nie zabraknie mechanik związanych z walką. Jeśli materiał zaciekawił Was równo mocno jak mnie, być może warto dodać grę do steamowej listy życzeń.

Niestety wciąż nie wiemy, ile przyjdzie nam zapłacić za grę, wiadomo jednak, że nie będzie to tytuł przesadnie zasobożerny. Wśród wymagań zalecanych odnajdziemy mianowicie procesor Intel Core i7 3770K / AMD Ryzen 5 1600X oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB. Takie podzespoły wystarczą nam, aby zagrać w grę w rozdzielczości Full HD przy wysokich ustawieniach graficznych. Aby cieszyć się z kolei grafiką na poziomie Ultra, deweloper zaleca wyposażenie się w kartę NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB bądź jej ekwiwalent od AMD.

Źródło: Trigger Labs