Splinter Cell - zapowiedziana rok temu gra może być rebootem, a nie remakiem. Ma otrzymać historię dla współczesnego odbiorcy

Pod koniec 2021 r. Ubisoft zapowiedział remake pierwszej części gry pt. Splinter Cell. Zdradzono wówczas dodatkowo, że produkcja powstaje na silniku z The Division (Snowdrop), a także, że na jej premierę poczekamy sobie jeszcze kilka lat. Deweloper zapewnił przy tym, że gra zachowa swój oryginalny, liniowy charakter. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że może nie być to typowy remake, a bardziej reboot serii. Ubisoft chce przygotować historię "dla współczesnego odbiorcy".

Z najnowszego ogłoszenia o pracę (nowy scenarzysta dla Ubisoftu) może wynikać, że remake Splinter Cella nie będzie aż tak wierny oryginałowi, jak dotąd przypuszczaliśmy.

Dotąd mieliśmy niemal pewność, że remake pierwszego Splinter Cella oprócz nowej oprawy graficznej otrzyma także dostosowane do obecnych czasów sterowanie. Ostatecznie wszystko miało być jednak "odrestaurowane" z zachowaniem tożsamości pierwowzoru. Jednak oferta pracy opublikowana właśnie przez Ubisoft głosi, że Splinter Cell Remake otrzyma historię „napisaną na nowo” tak, aby dostosować ją do oczekiwań współczesnego odbiorcy.

„Wykorzystując pierwszą grę Splinter Cell jako podstawę, piszemy historię na nowo i aktualizujemy ją dla współczesnego odbiorcy. Chcemy zachować ducha i tematykę oryginalnej gry, jednocześnie eksplorując nasze postacie i świat, aby uczynić je bardziej autentycznymi i wiarygodnymi” - czytamy we wspomnianej ofercie. Nowy pracownik (scenarzysta) miałby m.in. przygotować "spójną i wciągającą narrację dla nowej publiczności fanów Splinter Cell". Nie chcę być malkontentem, jednak biorąc pod uwagę to, co staje się z nowoczesnymi grami, które są tworzone właśnie pod kątem tych "współczesnych odbiorców", nie mam dobrych przeczuć...

Źródło: VGC