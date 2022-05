Pamięci RAM DDR5 GeIL EVO V DDR5 RGB z nietypowym systemem chłodzenia i dwoma wentylatorami

Utarło się przekonanie, że jedyne dopuszczalne wentylatory w komputerze mogą znajdować się na wyposażeniu obudowy, karty graficznej, chłodzenia procesora czy zasilacza. W ostatnich latach okazało się jednak, że rotora mogą potrzebować również inne elementy, jak np. chipset płyty głównej, co obserwowaliśmy w modelach wyposażonych w układ AMD X570. Dziś przekonujemy się, że kreatywność producentów nie zna granic. Firma GeIL zaprezentowała nowe moduły EVO V DDR5 RGB, które wyróżniają się nie tylko atrakcyjną specyfikacją, ale również nowatorskim systemem chłodzenia z dwoma maleńkimi wentylatorami. Warto przy tym podkreślić, że mamy dziś 19 maja, a nie 1 kwietnia.

Największą uwagę przyciąga jedyne w swoim rodzaju chłodzenie pamięci o nazwie FANtastic, które wykorzystuje dwa wentylatory z podświetleniem RGB. Jak deklaruje producent, zapewniają one dodatkowy przepływ powietrza, aby moduły działały w idealnym zakresie termicznym.

Zacznijmy od suchych danych technicznych. Pamięci EVO V DDR5 RGB dostępne będą w wielu wersjach - do wyboru będziemy mieli moduły pracujące z taktowaniem od 4800 do 6600 MHz, które dostępne będą w wariantach pojemnościowych od 32 do 64 GB. Zestawy dostępne będą jedynie w tzw. dual packach, co oznacza, że w pakiecie 32 GB znajdziemy dwie kości 16 GB, a w pakiecie 64 GB dwie kości 32 GB. Ponadto pamięci będą cechować się opóźnieniami CL 34 - 40, napięciem 1,1 V lub 1,25 V (w zależności od wybranej wersji) i wsparciem dla profili Intel XMP 3.0. Dostępne będą dwie wersje kolorystyczne do wyboru: Titanium Gray lub Glacier White.

Największą uwagę przyciąga oczywiście jedyne w swoim rodzaju chłodzenie pamięci o nazwie FANtastic, które wykorzystuje dwa wentylatory z podświetleniem RGB. Jak deklaruje producent, zapewniają one dodatkowy przepływ powietrza, aby moduły działały w idealnym zakresie termicznym. Nowy patent ma zapewnić około 45% lepsze rozpraszanie ciepła niż tradycyjne rozwiązania, nie wpływając przy tym zbytnio na gabaryty modułów - pamięci powinny być kompatybilne z większością istniejących coolerów CPU. Choć nie ulega wątpliwości, że to dosyć kontrowersyjne rozwiązanie, to jednak jesteśmy ciekawi, jak zareagują na nie konsumenci. Niestety nie poznaliśmy jeszcze ceny kości GeIL EVO V DDR5 RGB.

Źródło: GeIL