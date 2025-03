Pamięć DDR6 może zaoferować duży postęp w kwestii szybkości transferu danych. Standard zadebiutuje w 2025 roku

Choć na rynku PC-towym jeszcze w pełni nie przyjął się standard DDR5, to trwają prace nad jego następcą. Stowarzyszenie JEDEC przygotowuje specyfikację DDR6, które ma być znaczącym krokiem naprzód w rozwoju pamięci RAM. Zmiany mają dotyczyć wielu aspektów standardu, ale dla klientów najważniejszym będzie zapewne zwiększenie jego szybkości. Na wdrożenie DDR6 w konsumenckich modułach pamięci przyjdzie nam jednak sporo poczekać.

JEDEC pracuje nad standardem pamięci DDR6. Wykorzystujące go moduły mogą docelowo pozwolić na osiągnięcie szybkości nawet 21000 MT/s, jednak jest to ciągle dosyć odległa perspektywa.

Najszybsze dostępnie obecnie na rynku moduły DDR5 oferują 8400 MT/s, choć granica ta jeszcze na pewno trochę się przesunie. W sieci pojawiły się informacje, które przybliżają nam nieco potencjalne możliwości standardu DDR6. Okazuje się, że moduły tego typu mogą docelowo osiągnąć szybkość 17600 MT/s, a być może nawet 21000 MT/s. Przeciek z konferencji firmy Synopsys skupia się jednak głównie na pamięci LPDDR6, która zaoferuje prawdopodobnie początkowo transfer danych na poziomie 10,67 Gb/s, a docelowo nawet 14,4 Gb/s.

Co ciekawe, LPDDR6 wykorzysta podwójne 12-bitowe subkanały danych, zamiast podwójnych 16-bitowych, jakie można znaleźć w pamięci LPDDR5. Wynika to ze specyfiki przepływu pakietów danych. W praktyce, szybszy transfer będzie kompensował z nawiązką węższe kanały danych, dzięki czemu ostatecznie możliwe będzie uzyskanie dużo lepszych rezultatów niż w przypadku starszego standardu. JEDEC jeszcze nie zdecydowało, czy w nowym rozwiązaniu wykorzysta sygnalizację PAM czy NRZ. Standard DDR6 powinien zadebiutować w drugiej połowie 2025 roku, ale nie oznacza to, że automatycznie na rynek trafią wtedy też urządzenia go wykorzystujące. Wiele zależy tu od konstrukcji kolejnych generacji konsumenckich procesorów Intela i AMD.

Źródło: @DarkmontTech (X), TechSpot