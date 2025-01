Origin - Electronic Arts ogłasza rychłe zamknięcie aplikacji. Zainstalowanie EA App stanie się koniecznością

Jeszcze w roku 2022 Electronic Arts wypuściło nową aplikację do swoich gier - czy też raczej jej wersję beta. Ale w przypadku niejednego gracza przyzwyczajenie wzięło górę i do dziś pozostają przy dalekim od ideału, ale jednak sprawdzonym Originie. Niestety dla nich, ale to ostatnie miesiące platformy. Nadchodzą nowe porządki i liczący blisko 15 lat launcher pójdzie zupełnie w odstawkę. Dla jednych ta informacja wiele nie zmieni, inni mają kilka miesięcy na przestawienie się.

Wraz z 17 kwietnia Origin zostanie zamknięty. Wszelkie dane związane z grami zostaną wtedy przeniesione na EA App.

Jakkolwiek EA App od dłuższego czasu jest aktywnie promowane przez jej właścicieli, nadal można trafić na osoby, które preferują starszą aplikację, pamiętającą jeszcze 2011 rok, gdy Electronic Arts odcięło się w ten sposób od Steama. Ale jak już oficjalnie wiemy, nie potrwa to już zbyt długo. Kto zatem jeszcze trzyma się odpalania gier za pośrednictwem Origina, może powoli przenosić się na nową platformę - bo już na początku drugiej połowy kwietnia tak czy inaczej będzie zmuszony to zrobić, gdy dojdzie do jego zamknięcia.

Origin nigdy nie spełnił oczekiwań Electronic Arts, choć na przestrzeni lat starano się wprowadzać różne, mniej bądź bardziej trafne, usprawnienia. Stąd też wprowadzenie EA App - już niedługo jedynej aktywnej platformy EA. Bezpośrednią przyczyną takowego stanu rzeczy mają być problemy z 32-bitowym oprogramowaniem, które Microsoft odrzucił. Firma zaręcza, że wszelkie dane związane z kontami osób, które siedzą jeszcze w Originie, zostaną przeniesione - z zastrzeżeniem, iż nie wszystkie modyfikacje mogą potem działać na EA App.

Źródło: Electronic Arts