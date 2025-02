EA Sports FC 25 - Electronic Arts wypuszcza nowy materiał opisujący szczegóły najważniejszych zmian w rozgrywce

Kolejny rok, kolejna odsłona piłkarskiego tasiemca. W zasadzie jedynymi znaczącymi zmianami są podwyższone ceny wyższych edycji i, oczywiście, przez wzgląd na rozejście z FIFA zmiana nazwy. Tak przynajmniej było z częścią zeszłoroczną. Deweloperzy jednak starają się jak mogą, by wyeksponować cechy projektu. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy pierwsze materiały z gry - teraz czas na nieco głębszy wgląd w rozgrywkę, na czele z nowym systemem.

Nowe wideo promujące EA Sports FC 25 skupia się na systemie FCIQ, wokół którego skoncentrowana jest mechanika w grze.

Podstawowe informacje tyczące się EA Sports FC 25 udostępniono już w zeszłym tygodniu, teraz zaś Electronic Arts zamieściło kilkuminutowy gameplay, gdzie pewne wątki rozwinięto. Skupiono się już w pełni na FCIQ - bodaj najbardziej promowanym przez nich elemencie rozgrywki. To rzekomo najważniejsza od ponad dziesięciu lat taktyczna zmiana, mająca przybliżyć graczy do panowania nad taktyką na poziomie prawdziwych meczów piłkarskich. Tak duża, że docelowo pozwoli imitować style gry ulubionych menedżerów.

Aktualizowanie konkretnych taktyk ma zostać wzbogacone o chociażby role na boisku. Poszczególni piłkarze mają uwypuklone mocne i słabe strony w przypadku wybranych scenariuszy na boisku. Składają się na to takie czynniki jak predyspozycje i doświadczenie w pełnieniu danej roli. Taktyczne konfiguracje, których sercem jest FCIQ, wpłyną na zasadniczo każdą istotną sferę kariery - od transferów, poprzez skauting, na szkółce juniorów skończywszy. Nagrania wolumetryczne przenoszące momenty z prawdziwej piłki do rozgrywki, style gry bramkarzy, faule taktyczne - wydaje się, że deweloperzy z całych sił pragną nam udowodnić, że seria nie stoi w miejscu. Pytanie, czy takie "utaktycznianie" wszystkiego nie doprowadzi jednak do przekombinowania w pewnych aspektach gry...

Źródło: EA Sports FC (Youtube)