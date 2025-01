EA Sports FC 25 - pierwsza zapowiedź i szczegóły nowej odsłony piłkarskiej serii

Po tym, jak Electronic Arts i FIFA po latach się "rozeszli", ci pierwsi ruszyli z zupełnie nowym tytułem. Miały za tym iść postępy czy to pod względem gameplayu, czy audiowizualnej oprawy - tak przynajmniej obiecywali twórcy. EA Sports 24 wyróżniło się jednak przede wszystkim... cenami, zwłaszcza obszerniejszych edycji. Co się zaś tyczy samej jakości, raczej trudno mówić o przełomie. Ale oczywiście odsłona z kolejnym numerkiem już jest w drodze.

EA Sports FC 25 otrzymało pierwszą zapowiedź, a do tego wstępne detale związane z m.in. nadchodzącymi trybami gry.

Co w takim razie kupimy za, tak jak w przypadku poprzednika, sporą sumę pieniędzy? Wygląda na to, że przynajmniej w jakimś stopniu dostaniemy jeszcze większy "menedżerski" pierwiastek. FC IQ ma docelowo jeszcze bardziej pomóc graczom zaimplementować własną wizję tego, jak ma grać ich drużyna. Składa się na to kilkadziesiąt zaczerpniętych z prawdziwych meczów ról piłkarzy na boisku (Player Roles), taktycznych wariantów zespołów (Team Tactics) i wreszcie podrzucanych w czasie rzeczywistym sugestii i komentarzy naszych posunięć (Smart Tactics). Charakterystyka poszczególnych zawodników będzie jeszcze bardziej szczegółowa - np. rozpiska dominujących cech (74% Half-Winger, 11% Playmaker i tak dalej).

Z ciekawszych nowości, warto wymienić też tryb Rush - toczony w systemie 5v5 substytut dotychczasowej Volty. Modyfikuje on wiele aspektów zastąpionego poprzednika, między innymi zmniejszając boiskowe rozmiary i w teorii budując na bazie tradycyjnych spotkań odpowiednią głębię. Ma to być tryb idealny dla starć między znajomymi. Zwyczajowo pojawi się także m.in. zwykła Kariera. EA Sports 25 można już kupować w przedsprzedaży, a trafi ona na pecety, a także konsole PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Standardowa Edycja kosztuje 319 zł, z kolejny Ultimate znacząco więcej, bo 439 zł - a wraz z nim choćby specjalne karty, punkty i odblokowanie gry nawet na tydzień przed oficjalną premierą.

Źródło: WCCFtech, Electronic Arts