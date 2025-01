Resident Evil 7 w wersji na iOS okazał się klapą finansową. Podzielił tym samym los kilku innych głośnych gier

Smartfony Apple iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max są na tyle wydajne, że możliwe stało się uruchomienie na nich zaawansowanych graficznie gier. W rezultacie na system iOS trafiły produkcje znane z konsol i PC-tów. Jednym z takich tytułów jest Resident Evil 7 Biohazard, który zagościł na najnowszych iPhone’ach 2 lipca bieżącego roku. Niestety sprzedaż tej wersji gry z pewnością nie zadowala wydawcy. Można tutaj bowiem mówić na razie o klapie finansowej.

Resident Evil 7 Biohazard w wersji na iOS sprzedał się do tej pory w niespełna 2 tys. egzemplarzy. Jest bardzo słaby wynik, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że gra zadebiutowała na tym systemie niedawno.

Resident Evil 7 Biohazard jest bardzo udaną odsłoną znanej serii survival horrorów. Wystarczy wspomnieć, że gra ma obecnie na Steamie 95% pozytywnych opinii spośród ponad 58 tys. recenzji. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że produkcja ma już swoje lata. Pierwotna wersja zadebiutowała bowiem w styczniu 2017 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że wydana niedawno na system iOS edycja sprzedaje się mocno poniżej oczekiwań. Jak podają źródła, od dnia debiutu znalazła bowiem niespełna 2 tys. nabywców. Capcom dzięki tej wersji produkcji zarobił dotychczas jedynie 28 tys. dolarów. Jest to wartość uzyskana po odliczeniu 30% prowizji, którą Apple pobiera od sprzedawanych w swoim sklepie produkcji.

Nieco lepiej wyglądają dane dotyczące liczby osób, które pobrały Resident Evil 7 Biohazard na swoje urządzenia (83 tys.). Wynika to z tego, że aplikację można ściągnąć bezpłatnie, ale dostęp do pełnej wersji możliwy jest tylko po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 dolarów (w Polsce 90 zł). Warto zaznaczyć, że także inne duże gry nie sprzedają się zbyt dobrze w wersji na system iOS. Podobnie, choć nie aż tak źle, jest ponoć w przypadku Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding czy Assassin’s Creed Mirage. Wynika to zapewne między innymi z tego, że gracze mobilni są przyzwyczajeni do zupełnie innych produkcji, które stawiają na prostotę rozgrywki i dobrze sprawdzają się podczas krótkich sesji. Gry AAA zaś niekoniecznie należą do tych kategorii. Znaczenie ma też ograniczona ciągle baza użytkowników najszybszych iPhone'ów oraz to, że ich właściciele niekoniecznie są zainteresowani rynkiem gier. Kiepska sprzedaż portów stawia pod znakiem zapytania sensowność przyszłych przedsięwzięć tego typu.

