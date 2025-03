OpenAI - wiemy coraz więcej o zupełnie nowym procesorze do obsługi sztucznej inteligencji

Dominacja NVIDII na rynku rozwiązań dedykowanych sztucznej inteligencji jest obecnie bezsprzeczna. To może jednak zmienić się w przyszłości, kiedy inne firmy technologiczne wdrożą własne chipy tego typu. Także OpenAI, od którego z perspektywy użytkowników rozpoczął się boom na sztuczną inteligencję, pracuje nad własnym rozwiązaniem. Dowiedzieliśmy się właśnie, jaki proces technologiczny zostanie prawdopodobnie wykorzystany przy jego produkcji.

OpenAI przy opracowaniu i produkcji własnego procesora do obsługi sztucznej inteligencji ma skorzystać z procesu TSMC A16. Niewykluczone, że będzie nawiązana w tym celu współpraca także z Apple.

Nowy chip OpenAI będzie miał za zadanie przede wszystkim wzmocnić potencjał modelu Sora, który służy do generowania materiałów wideo z opisu tekstowego. Rozwiązanie ma być oczywiście odpowiednio zaawansowane, czemu wydatnie ma przysłużyć się wykorzystany proces technologiczny. Według najnowszych doniesień amerykańska firma chce skorzystać przy tym z usług TSMC. Chip ma bazować na procesie A16, który nie doczekał się jeszcze debiutu rynkowego. O TSMC A16 pisaliśmy jakiś czas temu. Rozwiązanie to będzie posiadało oczywiście szereg zalet. W zestawieniu ze starszym procesem N2P ma ono oferować o 8-10% wyższą wydajność i o 15-20% wyższą efektywność energetyczną (przy założeniu podobnej wydajności). Rozpoczęcie masowej produkcji jest planowane na 2026 rok.

W praktyce sprzęt OpenAI zadebiutuje jednak zapewne znacznie później, ponieważ prace nad chipem nie są jeszcze na zbyt zaawansowanym etapie. Jak donoszą tajwańskie źródła, do niedawna trwały rozmowy OpenAI z TSMC, które mogły doprowadzić do powstania nowego ośrodka, gdzie procesor zostałby opracowany. Ostatecznie takie rozwiązanie porzucono, ponieważ placówka miałaby niewielkie szanse na uzyskanie rentowności. Amerykański podmiot zaś skierował swój wzrok w kierunku procesu A16. Te same źródła twierdzą, że nie można wykluczyć także współpracy OpenAI z Apple przy opracowaniu procesora, gdyż Sora zostanie w przyszłości zintegrowana z systemami operacyjnymi drugiej z wymienionych firm.

Źródło: WCCFTech