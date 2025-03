OpenAI warte więcej niż 100 mld dolarów? Dzięki NVIDII, Apple i Microsoftowi taki scenariusz może się zrealizować

OpenAI w bardzo krótkim czasie stało się dosłownie gigantem w branży technologicznej. Organizacja wszystko zawdzięcza usłudze ChatGPT, która jest odpowiedzialna za zapoczątkowanie rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. Do dalszego rozwoju OpenAI potrzebuje stałego dopływu pieniędzy od inwestorów. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce organizacja otrzyma pokaźne finansowanie od wielu dużych firm, dzięki czemu jej wycena osiągnie przeszło 100 mld dolarów.

Wartość OpenAI już wkrótce może wynieść ponad 100 mld dolarów. Wszystko przez nową rundę finansowania, do której najprawdopodobniej przyłączą się trzej giganci z branży technologicznej: NVIDIA, Apple i Microsoft.

Według informacji, jakie podają zagraniczne źródła (Bloomberg oraz The Wall Street Journal), już niebawem wycena OpenAI przekroczy 100 mld dolarów. Powodem jest omawiana kolejna runda finansowania, do której mają zamiar przyłączyć się wiodące firmy z branży technologicznej, czyli wspomniane już Apple, NVIDIA oraz Microsoft. Pierwsze przedsiębiorstwo właśnie integruje usługę ChatGPT ze swoim ekosystemem (Apple Intelligence), więc dość logicznym posunięciem byłaby inwestycja w OpenAI. Najpopularniejszy producent układów graficznych ma również bardzo duży związek z tytułową organizacją, ponieważ to właśnie akceleratory od NVIDII w dużej mierze zasilają jej usługi. W tym wypadku inwestycja miałaby wynieść 100 mln dolarów.

Sam Microsoft jest jednym z największych inwestorów OpenAI, gdyż do tej pory przekazał łącznie więcej niż 13 mld dolarów. W tej rundzie finansowania również ma nie zabraknąć tego przedsiębiorstwa. Wiadomo także o jeszcze jednym graczu, który nie tylko zainwestuje w OpenAI miliard dolarów, ale i poprowadzi całe finansowanie - jest nim Thrive Capital. Żadna z firm nie skomentowała tych doniesień, więc na oficjalne potwierdzenie przyjdzie nam trochę poczekać. Zebrane środki mają być wykorzystane przez OpenAI do zwiększenia mocy obliczeniowej, a przy tym posłużą do pokrycia innych wydatków związanych z działalnością organizacji. Jeśli wszystko dojdzie do skutku, pozycja OpenAI będzie wkrótce jeszcze bardziej ugruntowana niż dotychczas.

