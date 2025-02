OpenAI usunęło najnowszą funkcję ChatGPT Plus, gdyż dzięki niej użytkownicy nie musieli płacić za treści w internecie

ChatGPT w ciągu swojego krótkiego istnienia doczekał się już znacznych usprawnień w działaniu. Ostatnia aktualizacja została udostępniona mniej więcej tydzień temu dla użytkowników opłacających subskrypcję ChatGPT Plus. Dodawała ona funkcję "Przeglądaj z Bing". Opcja ta pozwalała ChatGPT na dostęp do internetu, a więc znacznie zwiększała jego możliwości. Jak się jednak okazuje, OpenAI musiało wycofać tę przydatną funkcję, ze względu na jej niezamierzone działanie.

Pojedynczych "wpadek" związanych z ChatGPT było już całkiem sporo. Najnowsza opiera się na wspomnianej funkcji Przeglądaj z Bing (Browse with Bing). Dzięki niej ChatGPT zyskiwał dostęp do różnych stron internetowych, a użytkownicy mogli się do nich odnosić. Problemem okazała się sytuacja, w której osoby prosiły o wyświetlenie tekstu konkretnej strony. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to zbyt wielkim problemem. Jednak dzięki takim działaniom, każda osoba mogła skutecznie ominąć paywalla (Na niektórych stronach możemy spotkać się z informacją, że aby przeglądać zawartość serwisu, musimy uiścić odpowiednią opłatę. Jeśli tego nie zrobimy, nie mamy dostępu do treści - tym właśnie jest paywall).

We've learned that ChatGPT's "Browse" beta can occasionally display content in ways we don't want, e.g. if a user specifically asks for a URL's full text, it may inadvertently fulfill this request. We are disabling Browse while we fix this—want to do right by content owners.