ChatGPT - prezes firmy, która opracowała narzędzie, wzywa do uregulowania sztucznej inteligencji przez organy państwowe

Rozwój sztucznej inteligencji może mieć rewolucyjny wpływ na wiele aspektów naszego codziennego życia. Nic zatem dziwnego w tym, że często pojawiają się głosy wzywające do uregulowania różnych aspektów funkcjonowania technologii. Czasami padają one z ust osób, które na pierwszy rzut oka mają większy interes w tym, żeby obszar ten był objęty możliwie najmniejszymi restrykcjami. Tak jest w przypadku prezesa OpenAI – Sama Altmana.

Sam Altman, podczas wysłuchania w amerykańskim Kongresie, wezwał do daleko posuniętych regulacji państwowych w branży sztucznej inteligencji. Miałaby powstać w tym celu specjalna agencja.

CEO firmy, która stoi za sukcesem ChatGPT, odpowiadał ostatnio na pytania przed podkomisją do spraw sądownictwa w amerykańskim Senacie. Wysłuchanie dotyczyło potencjalnych zagrożeń i ryzyka, które niesie ze sobą rozwój technologii bazujących na potencjale sztucznej inteligencji. Oprócz Sama Altmana brał w nim udział emerytowany profesor New York University Gary Marcus, a także szefowa do spraw prywatności firmy IBM – Christina Montgomery. Prezes OpenAI powiedział w trakcie wysłuchania, że rozwój technologii wymaga interwencji regulacyjnej ze strony rządów, co ma kluczowe znaczenie w zniwelowaniu ryzyka, jakie niosą ze sobą coraz potężniejsze modele językowe. W jego opinii powinny zostać powołane specjalne agencje, które stworzą i wyegzekwują regulacje w branży. Całość ma opierać się na wydawaniu licencji na tego typu działalność i ich odbieraniu w przypadku rażących naruszeń.

Podniesiono także kwestię tworzenia dzieł sztuki przez AI i związane z tym zagadnienie praw autorskich. Altman powiedział Senatorom, że jego firma pracuje nad systemem wynagradzania dla twórców, których dzieła są w jakiś sposób wykorzystywane do generowania nowych treści. Padła także propozycja, by wszelkie obrazy tworzone przez sztuczną inteligencję, były opatrzone odpowiednim symbolem, który wskazuje źródło ich pochodzenia. Choć prezes OpenAI jest zwolennikiem daleko posuniętych regulacji, to wydaje się, że najlepszym wyjściem są stosunkowo nieinwazyjne metody, które nie zablokują dalszego rozwoju technologii i nie utrudnią dostępu do rynku przez nowe podmioty. Najgorsze, co może spotkać nową branżę, to przeregulowanie, które ograniczy drzemiący w niej potencjał. W idealnym świecie duże firmy same nałożyłyby na siebie odpowiednie ograniczenia. Niestety wydaje się to mało realne.

Stanowisko Sama Altmana może wynikać z trzech głównych powodów. Po pierwsze, społecznej odpowiedzialności CEO OpenAI, który wyraźnie dostrzega zagrożenia, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Znając branżę od podszewki, ma pełną świadomość tego, że rozwój technologii obarczony jest ryzykiem i chce przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom, które z tego wynikają. Po drugie, może on wiedzieć, że pewne regulacje są na tym etapie już nieodzowne i chce wpisać się w coraz popularniejszy trend. Teoretycznie możliwa jest także chęć ograniczenia konkurencyjności, która utrudni start-upom wejście do branży. Pamiętajmy jednak, że i tak dostęp ten jest mocno ograniczony poprzez stosunkowo wysoki koszt, jaki niesie ze sobą rozwój dużych modeli językowych. Motywacją może też oczywiście być kombinacja wszystkich tych czynników. Niezależnie od tego, prace nad odpowiednimi regulacjami trwają już zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej.

Źródło: CNN, PC Gamer