OnePlus 12R jednak bez pamięci UFS 4.0. Szef marki przeprasza za błąd w specyfikacji

OnePlus 12 to bezdyskusyjnie jeden z najbardziej atrakcyjnych flagowców na rynku, jednak urządzenie to dla wielu jest nieco zbyt drogie. Na całe szczęście producent zaprezentował także tańszego OnePlusa 12R z ex-flagowym chipem, który nadal może spełnić wymagania fanów marki. Jak się jednak okazuje, specyfikacja techniczna tego modelu wcale nie jest tak atrakcyjna, jak podawano do niedawna. Producent właśnie przyznał się do błędu.

Tego rodzaju błędy nie powinny się przytrafiać. Można podejrzewać, że niektórzy posiadacze OnePlusa 12R będą chcieli teraz zwrócić swojego smartfona, jednak nie wyjaśniono, jak będzie przebiegał taki proces.

Kinder Liu, szef marki OnePlus opublikował oświadczenie, w którym przyznaje, że model 12R nie ma pamięci UFS 4.0, lecz wyposażony jest w starsze moduły UFS 3.1. Oto najważniejsze fragmenty:

"Podczas premiery OnePlus 12R zapowiedzieliśmy Trinity Engine, nowy zestaw algorytmów programowych, które pomagają zapewnić szybkie i płynne działanie pamięci telefonu i pamięci masowej przez długie lata. Z powodu błędu stwierdziliśmy, że w niektórych wariantach pamięcią ulepszoną przez Trinity Engine będzie UFS 4.0. Mogę teraz potwierdzić, że pamięć masowa we wszystkich wariantach OnePlus 12R jest nadal ulepszona przez Trinity Engine, ale w rzeczywistości jest to UFS 3.1.

Pamięć UFS 3.1 to ta sama szybka pamięć, którą znajdziesz w telefonach z serii OnePlus 11, a więc Twój telefon będzie nadal działał naprawdę dobrze podczas odczytu i zapisu w pamięci. OnePlus 12R nadal oferuje wszystkie nowe funkcje Trinity Engine, które ogłosiliśmy podczas premiery, takie jak szybsze niż kiedykolwiek uruchamianie aplikacji i blokowanie aplikacji nawet na 72 godziny. Telefon został w pełni przetestowany przy użyciu pamięci masowej UFS 3.1. Mogę również potwierdzić, że OnePlus 12R uzyskał pełny certyfikat TUV SUD przy użyciu pamięci UFS 3.1, dzięki czemu nadal posiada certyfikat pozwalający na płynną obsługę przez 48 miesięcy. Twój OnePlus 12R będzie działał szybko i płynnie przez długi czas".

Jak później dodaje:

"W imieniu naszego zespołu chciałbym wszystkich przeprosić za ten błąd. Jesteśmy bardzo podekscytowani OnePlus 12 i OnePlus 12R i mamy nadzieję, że pokochasz swoje urządzenie, gdy tylko do Ciebie dotrze. Oczywiście rozumiem, że niektórzy z Was, którzy kupili lub zamówili OnePlus 12R w przedsprzedaży, mogą chcieć omówić tę kwestię bliżej z naszym zespołem, dlatego zachęcam do skontaktowania z działem obsługi klienta standardowymi kanałami".

Co tu dużo mówić, przyszli, jak i obecni nabywcy OnePlusa 12R mogą czuć się rozczarowani. Różnica między UFS 3.1 a UFS 4.0 - choć raczej niewidoczna na co dzień - jest ogólnie dosyć spora i może mieć znaczenie dla tych, którzy planują wieloletnie użytkowanie urządzenia. Nie ma więc wątpliwości, że tego rodzaju błędy w podawaniu specyfikacji nie powinny się przytrafiać. Można podejrzewać, że niektórzy będą chcieli z tego powodu zwrócić swojego smartfona, jednak nie wyjaśniono dokładnie, jak będzie przebiegał taki proces.

Źródło: OnePlus, GSMarena