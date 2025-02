Premiera OnePlus 12 - flagowiec z niezwykłym 6,82-calowym ekranem AMOLED. Oto cena i specyfikacja smartfona

Na kolejne stricte flagowe urządzenie marki OnePlus czekaliśmy prawie rok, a więc dosyć długo. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku zrezygnowano z wydania udoskonalonego OnePlusa 11T i postawiono wszystko na pełnoprawną "dwunastkę". Dziś możemy się przekonać, nad czym dokładnie tak długo pracowano. Zadebiutował właśnie OnePlus 12, który wyróżnia się m.in. układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oraz 6,82-calowym ekranem AMOLED.

OnePlus 12 w wersji pamięciowej 12+256 GB został wyceniony na 4499 zł, natomiast model w wariancie 16+512 GB kosztuje 4999 zł.

OnePlus 12 miał premierę w Chinach jeszcze w zeszłym roku, ale dziś oficjalnie poznaliśmy wariant przeznaczony do globalnej dystrybucji. Jego specyfikacja zatem nie zaskakuje. Całość zasilana jest przez nowy flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z grafiką Adreno 750 i autorską platformą wydajności Trinity Engine. SoC współpracuje z 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X i 256 lub 512 GB pamięci UFS 4.0. Ekran to 6,82-calowy panel LTPO AMOLED ProXDR o rozdzielczości 3168 x 1440 px, który cechuje się adaptacyjnym odświeżaniem 1-120 Hz i maksymalną jasnością aż do 4500 nitów. Do zdjęć i wideo służy tutaj przygotowany we współpracy z Hasselblad potrójny aparat fotograficzny z jednostkami Sony LYT-808 50 MP + OV64B 64 MP (3X telefoto) + 48 MP (ultraszerokokątny). Ponadto z przodu, tym razem w centralnej górnej części wyświetlacza ulokowano sensor 32 MP.

OnePlus 12 Wyświetlacz 6,82", LTPO AMOLED, 3168 x 1440 px, 1-120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus 2 Aparat główny 50 MP, f/1.6, Dual Pixel PDAF, OIS

64 MP, f/2.6, PDAF, OIS, zoom x6.0 - teleobiektyw

48 MP, f/2.2, 114˚, PDAF - ultraszerokokątny Aparat przedni 32 MP, f/2.4 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU Adreno 750 Pamięć RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Pamięć masowa: 256 GB / 512 GB UFS 4.0

MicroSD: brak Akumulator 5400 mAh

ładowanie przewodowe 100 W, bezprzewodowe 50 W, zwrotne 10 W System Android 14 z OxygenOS 14 Inne głośniki stereo Dolby Atmos, slider alert, czytnik linii papilarnych pod ekranem, USB-C 3.2, WiFi 7, Bluetooth 5.4, obudowa IP68 Wymiary 163,3 x 75,8 x 9,2 mm Masa 220 g Kolory czarny (Silky Black), zielony (Flowy Emerald) Cena 12+256 GB - 4499 zł

16+512 GB - 4999 zł

Co ciekawe, obudowa urządzenia skrywa w sobie system chłodzenia Dual Cryo-velocity VC Cooling obejmujący strukturę rozpraszania 3D i podwójną konstrukcję VC z największą w historii marki powierzchnią 9140 mm2. Smartfon OnePlus 12 wyróżnia się także bardzo pojemną baterią 5400 mAh z obsługą szybkiego ładowania 100 W SUPERVOOC Endurance Edition (od 0 do 100% w 26 minut) i - nowość! - ładowania bezprzewodowego 50 W AIRVOOC i zwrotnego 10 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z OxygenOS 14. Urządzenie będzie dostępne w sklepach wyłącznie w czarnej i zielonej wersji kolorystycznej, a zatem możemy zapomnieć o białym wariancie widocznym na grafikach z chińskiej premiery. Teraz najważniejsze, czyli ceny. Model 12+256 GB został wyceniony na 4499 zł, natomiast OnePlus 12 w wersji 16+512 GB kosztuje 4999 zł. Warto dodać, że pierwsi nabywcy mogą liczyć na zwrot 400 zł oraz dodatkowo słuchawki OnePlus Buds Pro 2 o wartości 749 zł. Niniejsza oferta promocyjna trwa od 23 stycznia do 15 lutego 2024 roku i dostępna jest tylko u wybranych partnerów.

Źródło: OnePlus, PurePC